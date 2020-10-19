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Общество

В Пензе проверили кинотеатры и ТЦ и оштрафовали посетителей

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В Пензе продолжаются проверки соблюдения масочного режима и других санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

В субботу, 17 октября, чиновники и полицейские обследовали торговые центры «Коллаж», «Высшая лига» и «Метро».

«В большинстве объектов не было нареканий к организации работы, за исключением ТЦ «Метро», где на посетителей составлено пять протоколов по ст. 20.6.1 часть 1 КОАП РФ за нарушение масочного режима», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Проверяющие выяснили, что во всех торговых точках на входе есть бесконтактные дозаторы дезинфицирующих растворов. Обслуживание производится с соблюдением социального дистанцирования. В торговых центрах посетителей оповещают о необходимости соблюдать меры предосторожности, в том числе масочный режим.

Особое внимание уделили проверке кинотеатров, расположенных в «Высшей лиге» и «Коллаже», а также детского развлекательного парка. Нарушений не нашли.

«Рекомендации по профилактике коронавируса во всех объектах выполняются: ведутся журналы измерения температуры сотрудников, журналы проведения санитарной обработки помещений. Имеются все сопроводительные документы на дезинфицирующие средства», - резюмировали представители мэрии.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

ИБД... В чистом виде!

Гость||

Дармоеды вышли на работу!!!

Гость||

Как смешно все это)

Гость||

И дебилы радуются, подоили! Как хорошо

Гость||

Хватать и не пущать - главная забава ментов.

Гость||

Гость писал(a):

Хватать и не пущать - главная забава ментов.
Их этому учат в школе милиции

Гость||

Надеюсь у этих проверяющих есть на руках купии документов на основе которых они пытаются штрафовать?

Гость||

Дайте плиз ссылку на закон, где есть словосочетание "масочный режим"

Гость||

Сомневаюсь! Какие там документы?!

Гость||

Гость писал(a):

Надеюсь у этих проверяющих есть на руках купии документов на основе которых они пытаются штрафовать?
Для чего? незнание законов это твои проблемы и заниматься твоим обучением никто не собирается.

Гость||

Маршрутки !

Гость||

Маршрутки !

Гость||

Еще надо штрафовать у кого маски несвежие и не правильно надеты,тут вообще непочатый край работы для проверяющих органов и неплохое пополнение бюджета.

Имя: Гость
Комментарий:

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