В Пензе проверили кинотеатры и ТЦ и оштрафовали посетителей

19.10.2020 | 08:41

В Пензе продолжаются проверки соблюдения масочного режима и других санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

В субботу, 17 октября, чиновники и полицейские обследовали торговые центры «Коллаж», «Высшая лига» и «Метро».

«В большинстве объектов не было нареканий к организации работы, за исключением ТЦ «Метро», где на посетителей составлено пять протоколов по ст. 20.6.1 часть 1 КОАП РФ за нарушение масочного режима», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Проверяющие выяснили, что во всех торговых точках на входе есть бесконтактные дозаторы дезинфицирующих растворов. Обслуживание производится с соблюдением социального дистанцирования. В торговых центрах посетителей оповещают о необходимости соблюдать меры предосторожности, в том числе масочный режим.

Особое внимание уделили проверке кинотеатров, расположенных в «Высшей лиге» и «Коллаже», а также детского развлекательного парка. Нарушений не нашли.

«Рекомендации по профилактике коронавируса во всех объектах выполняются: ведутся журналы измерения температуры сотрудников, журналы проведения санитарной обработки помещений. Имеются все сопроводительные документы на дезинфицирующие средства», - резюмировали представители мэрии.