Современные классические планировки в ЖК «Лугометрия»

19.10.2020 | 10:35

Классическая планировка - это планировка, где комнаты изолированы друг от друга и каждая имеет свой вход. Самая большая из них обычно предназначена для гостиной, те, что поменьше, становятся спальнями.

Но это лишь традиционное представление о планировках такого типа. В 19-м строении ЖК «Лугометрия» от застройщика ГК «Территория жизни» имеются разные форматы, в которых можно реализовать интересные интерьерные решения.

Главный плюс классической планировки - кухня, изолированная от остальных комнат. Это важно для домохозяек, особенно для тех, кто любит готовить и делает это часто. Для некоторых из них кухня является приватным пространством. В таком случае при приобретении жилья лучше выбрать классическую компоновку.

Отличительной чертой квартир в ЖК «Лугометрия» являются просторные коридоры, в которых предусмотрено место под встроенные или стандартные шкафы, прихожие и гардеробные.

Если для клиентов этого будет недостаточно, застройщик рекомендует приобрести кладовку, расположенную на 1-м этаже. Кстати, тем, у кого сумма покупки будет более 2 млн рублей, сухая и просторная кладовка достанется в подарок, так что хранить сезонные вещи можно будет в ней, а не в квартире.

По мнению проектной команды застройщика, классическая планировка должна обладать следующими характеристиками:

- минимальная высота потолков 2,7 м;

- правильная геометрия комнат;

- наличие больших окон;

- разделение пространства квартиры на гостевую и приватную зоны;

- обязательное присутствие «темных» комнат и гардеробных, комнаты с прямыми углами.

Многие застройщики ставят во главу угла архитектуру комплекса, забывая про то, что вписать удобные планировки невозможно с теми или иными архитектурными изысками в конфигурации здания.

ГК «Территория жизни» еще на стадии проектирования ЖК «Лугометрия», помимо уникальной философии с функциональной инфраструктурой района (концептуальный двор-сад без машин, с Wi-Fi), предусмотрела варианты планировок, которые подойдут для различных сценариев жизни.

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«В 19-м строении мы реализовали наиболее интересные решения классических планировок. Во всех квартирах удобное зонирование пространства, просторные комнаты, в которых очень много света. А в 3-комнатных мы даже предусмотрели отдельные комнаты, которые можно использовать как кабинет (если для работы кого-то из членов семьи требуется удобное пространство), библиотеку, прачечную - это особенно оценят домохозяйки», - отметил руководитель отдела маркетинга и продвижения группы компаний «Территория жизни» Микаил Намазов.

Подробнее познакомиться с планировками, ценами и специальными акциями можно на сайте лугометрия.рф и по телефону +7 (8412) 28-28-07.

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