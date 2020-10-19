Обнародованы данные о смертности в области за 8 месяцев

19.10.2020 | 15:10

В Пензенской области в августе 2020 года скончались 1 550 жителей, что на 76 больше, чем за тот же период 2019-го.

Данные обнародовал Росстат.

В последний летний месяц 2020-го в регионе зарегистрировали рождение 774 детей, в августе 2019-го - 915.

Таким образом, естественная убыль населения области в августе составила 776 человек (559 - в том же месяце 2019-го).

Всего за 8 месяцев 2020 года в регионе на свет появились 6 401 ребенок (7 042 - за аналогичный период 2019-го). Зарегистрировали смерть 13 990 жителей (12 350 - в 2019-м). Естественная убыль достигла 7 589 человек, что на 2 281 больше, чем за январь - август 2019-го.