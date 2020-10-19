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Общество

Обнародованы данные о смертности в области за 8 месяцев

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В Пензенской области в августе 2020 года скончались 1 550 жителей, что на 76 больше, чем за тот же период 2019-го.

Данные обнародовал Росстат.

В последний летний месяц 2020-го в регионе зарегистрировали рождение 774 детей, в августе 2019-го - 915.

Таким образом, естественная убыль населения области в августе составила 776 человек (559 - в том же месяце 2019-го).

Всего за 8 месяцев 2020 года в регионе на свет появились 6 401 ребенок (7 042 - за аналогичный период 2019-го). Зарегистрировали смерть 13 990 жителей (12 350 - в 2019-м). Естественная убыль достигла 7 589 человек, что на 2 281 больше, чем за январь - август 2019-го.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

1640 чел. - это, вероятно, те, кто умер от Ковида и последствий? Это более реальная цифра, чем 151 чел. за все время пандемии.

Гость||

Гость писал(a):

1640 чел. - это, вероятно, те, кто умер от Ковида и последствий?
Нет, от бессильной злобы, глядя на небывалые успехи в развитии области и страны в целом.

Гость||

О том и речь.За ширмой ковида забросили и без того аховую диагностику сердечно-сосудистых и онко-заболеваний.

А короновирус головного мозга у определенной части населения неизлечим.

Гость||

Гость писал(a):

небывалые успехи в развитии области
Об этом, пожалуйста, поподробней. А то мужики то не знают...

Гость||

КРЕМАТОРИЙ КОГДА ПОСТРОЯТ?

Имя: Гость
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