Стало известно, почему не делают тесты на коронавирус всем заболевшим

17.10.2020 | 10:20

Брать тесты у всех пензенцев с признаками острой вирусной инфекции нет необходимости. Об этом в пятницу, 16 октября, заявил врио министра здравоохранения области Александр Никишин в интервью телеканалу «Россия 24. Пенза».

«Если мы будем брать тесты у всех, мы не сможем взять тесты у тех, кому они нужны», - пояснил чиновник.

По его словам, выявление и лечение коронавируса происходит на основании клинической картины. Тестирование на новую инфекцию является вспомогательным методом подтверждения диагноза.

«Даже если тест отрицательный, а клинические проявления у пациента есть, мы все равно ставим диагноз «коронавирусная инфекция». И мы видим, что это правильно, потому что до конца непонятно течение заболевания», - подчеркнул Александр Никишин.

Он добавил, что приоритет в тестировании отдается пациентам, у которых больше четырех дней сохраняется высокая температура, пропадает обоняние, появляется кашель и очевиден ряд других симптомов коронавируса.

Александр Никишин указал, что очень трудно дифференцировать COVID-19 и ОРВИ.

Также он разъяснил, кому из заболевших дают направление на компьютерную томографию, а кому – на рентген легких.

«Если есть клиника ковидовской инфекции, то мы даем на правление на КТ, если есть клиника бактериальной пневмонии, то она лучше диагностируется по рентгеновским снимкам. Решение принимает врач, который в зависимости от клинических проявлений выдает направление», - подытожил врио главы минздрава области.