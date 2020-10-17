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Общество

Стало известно, почему не делают тесты на коронавирус всем заболевшим

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Брать тесты у всех пензенцев с признаками острой вирусной инфекции нет необходимости. Об этом в пятницу, 16 октября, заявил врио министра здравоохранения области Александр Никишин в интервью телеканалу «Россия 24. Пенза».

«Если мы будем брать тесты у всех, мы не сможем взять тесты у тех, кому они нужны», - пояснил чиновник.

По его словам, выявление и лечение коронавируса происходит на основании клинической картины. Тестирование на новую инфекцию является вспомогательным методом подтверждения диагноза.

«Даже если тест отрицательный, а клинические проявления у пациента есть, мы все равно ставим диагноз «коронавирусная инфекция». И мы видим, что это правильно, потому что до конца непонятно течение заболевания», - подчеркнул Александр Никишин.

Он добавил, что приоритет в тестировании отдается пациентам, у которых больше четырех дней сохраняется высокая температура, пропадает обоняние, появляется кашель и очевиден ряд других симптомов коронавируса.

Александр Никишин указал, что очень трудно дифференцировать COVID-19 и ОРВИ.

Также он разъяснил, кому из заболевших дают направление на компьютерную томографию, а кому – на рентген легких.

«Если есть клиника ковидовской инфекции, то мы даем на правление на КТ, если есть клиника бактериальной пневмонии, то она лучше диагностируется по рентгеновским снимкам. Решение принимает врач, который в зависимости от клинических проявлений выдает направление», - подытожил врио главы минздрава области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

...Потому что нет смысла делать тесты 100% населения.

Заразились все или большинство в течение года.

Ну залез в тебя этот вирус, и фиг с ним.

Надо не тестировать поголовно, а дать людям эффективные лекарства - способные снимать тяжелые симптомы ОРВИ и лечить осложнения.

При других ОРВИ же редко берут анализ на наличие коронавирусов или аденовирусов - назначают подходящие противовирусные препараты, а для осложнений - жаропонижающие и антибиотики.

Здесь, разогнали истерию ...для достижения своих гнусных целей... Старые сан.врачи,эпидемиологи пишут и говорят, что истерия не оправдана

Гость||

Если очень трудно различить, как же без теста определить, что это коронавирус?

Врачи не приходят на вызов, как они могут назначить лечение?

Гость||

у меня орви, не корона, темпра 37,9-38,7, мне что делать?

Гость||

Даже если тест отрицательный, а клинические проявления у пациента есть, мы все равно ставим диагноз «коронавирусная инфекция»

——

Ну вот теперь все ясно. Других болезней, кроме барановируса, нет. Таким образом, официально признано, что вся статистика - это фикция, а вирус - афера мирового масштаба. Никто не говорит, что его нет, но истерия вокруг него - это искусственно созданная ситуация. Вирус не опасен для подавляющего большинства

Гость||

Гость писал(a):

Даже если тест отрицательный, а клинические проявления у пациента есть, мы все равно ставим диагноз «коронавирусная инфекция»
это диз этой клоаки

Гость||

врачи, у меня температура 37.8, кого звонить?

Гость||

я чет прям сгораю

Гость||

врачи, у меня температура 37.8, кого звонить?

——

Выпей парацетамол и сиди дома пару деньков.

Гость||

Гость писал(a):

Выпей парацетамол и сиди дома пару деньков.
спасибо, мне прогулы

Гость||

мне вообще чет плохо стало

Гость||

СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ----- http://bit.do/xzex

Гость||

Каждое слово министра - попытка ввести в заблуждение и оправдать развалившуюся систему. "Клинические проявления" определять некому, и даже при наличии всех симптомов ставят "ОРВИ". Дочь болеет 3 недели, обоняния нет до сих пор, а ходит в поликлинику с диагнозом "ОРВИ". Правильно сказал вчера на ЦТ профессор - умножьте свои 160 человек в сутки на 10, и это будет реальная цифра.

Гость||

А где наш губернатор?. Может хватит отдыхать. Пора наводить порядок в области.

Гость||

Гость писал(a):

Даже если тест отрицательный, а клинические проявления у пациента есть, мы все равно ставим диагноз «коронавирусная инфекция»

——

Ну вот теперь все ясно. Других болезней, кроме барановируса, нет. Таким образом, официально признано, что вся статистика - это фикция, а вирус - афера мирового масштаба. Никто не говорит, что его нет, но истерия вокруг него - это искусственно созданная ситуация. Вирус не опасен для подавляющего большинства

В Пензе началась обычная,для этого времени года эпидемия гриппа и ротовирусной инфекции.

Гость||

В Пензе началась обычная,для этого времени года эпидемия гриппа и ротовирусной инфекции

——

Все верно

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Имя: Гость
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