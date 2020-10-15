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Общество

В Пензенской области на ремонт медучреждений выделили около 7 млн

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В Пензенской области на капитальный ремонт медицинских учреждений дополнительно направят 6,9 млн рублей.

На эти средства планируют привести в порядок детское отделение Спасской участковой больницы, помещения женской консультации в Колышлее, лечебный корпус Бековской участковой больницы. Кроме того, благоустроят территорию детской поликлиники в Сердобске.

Что касается последнего объекта, то уже подготовлена проектно-сметная документация для проведения строительно-монтажных работ на прилегающей территории общей площадью 420 кв. м. Там уложат новую плитку, обустроят ливневые водостоки, облицуют клумбы.

По медучреждению в Колышлее конкурсная документация проходит необходимое согласование. Как только определится подрядчик, начнутся работы.

«Также подготовлен пакет документов для ремонта внутренних помещений Бековской участковой больницы. В планах - провести малярные работы на площади 1 000 кв. м», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Спасске обновят палаты круглосуточного пребывания, процедурный кабинет, ординаторскую, полностью заменят электропроводку, водопроводные и канализационные системы, модернизируют систему пожарной охраны.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области на капитальный ремонт медицинских учреждений дополнительно направят 6,9 млн рублей.
Бешеные деньги! Где бы еще взять хотя бы одну тысячу хороших врачей, а не студентов бывшего политеха?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на капитальный ремонт медицинских учреждений дополнительно направят 6,9 млн рублей.
Вы на покраску моста больше потратили. А тут на целый капитальный ремонт и причем не одного мед. учреждения!

Гость||

Какой позор!!!! Лучше не публиковали бы эту новость, тьфу!

Гость||

Какие деньжищи, на одного дырявого рукоблуда на московской почти 3 млн!

Гость||

А во сколько обходится бюджету содержание ХК "Дизель", который давным-давно стал ненужной бородавкой на теле Пензенского спорта? Явно не в 7 млн. руб. Когда же у нас власть начнет думать головой?

Имя: Гость
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