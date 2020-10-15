В Пензенской области на ремонт медучреждений выделили около 7 млн

15.10.2020 | 16:44

В Пензенской области на капитальный ремонт медицинских учреждений дополнительно направят 6,9 млн рублей.

На эти средства планируют привести в порядок детское отделение Спасской участковой больницы, помещения женской консультации в Колышлее, лечебный корпус Бековской участковой больницы. Кроме того, благоустроят территорию детской поликлиники в Сердобске.

Что касается последнего объекта, то уже подготовлена проектно-сметная документация для проведения строительно-монтажных работ на прилегающей территории общей площадью 420 кв. м. Там уложат новую плитку, обустроят ливневые водостоки, облицуют клумбы.

По медучреждению в Колышлее конкурсная документация проходит необходимое согласование. Как только определится подрядчик, начнутся работы.

«Также подготовлен пакет документов для ремонта внутренних помещений Бековской участковой больницы. В планах - провести малярные работы на площади 1 000 кв. м», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Спасске обновят палаты круглосуточного пребывания, процедурный кабинет, ординаторскую, полностью заменят электропроводку, водопроводные и канализационные системы, модернизируют систему пожарной охраны.