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Общество

Свалка на Осенней улице в Пензе готова принимать отходы еще 9 лет

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Вывозить мусор на так называемый чемодановский полигон, расположенный на улице Осенней в Пензе, можно будет еще девять лет. Об этом заявил начальник управления ЖКХ Александр Юлин на заседании комиссии городской думы в четверг, 15 октября.

Тему поднял депутат Олег Шаляпин: «На сколько лет нам еще полигона этого хватит? Я пять лет назад задавал вопрос такой же, Ильин Юрий Олегович (занимавший пост заммэра по городскому хозяйству. - Прим. ред.) говорил, что на пару лет, что он переполнен. Регоператор обещал завод, которого до сих пор нет».

Александр Юлин пояснил, что есть заключение специализированной организации, согласно которому полигон заполнен на 65 процентов, его можно использовать до 2029 года.

В планах - строительство завода не по переработке, а по сортировке мусора. 7 мая 2020 года участок, выделенный под этот объект, передали концессионеру. Он обязуется построить завод в течение трех лет с этой даты.

«Общий объем накопления отходов там составит 350 тысяч тонн в год», - уточнил докладчик, пояснив, что к чемодановскому полигону участок отношения не имеет.

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Гость||

Проекту мусорного заводика между Бессоновкой и Грабово -"кирдык"?

Гость||

Если каждый год там жечь мусор, то и на больше хватит

Имя: Гость
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