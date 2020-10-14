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Общество

Вслед за Заречным в Кузнецке тоже откажутся возить пассажиров без маски

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Начиная со среды, 14 октября, в Кузнецке усилят борьбу с распространением COVID-19. Так, администрация города обратилась к организациям и коммерсантам с требованием обеспечить соблюдение масочного режима в общественных местах и помещениях.

Особенно тщательно придерживаться правил нужно пассажирам автобусов и маршруток.

«Информируем граждан о том, что водитель вправе не начинать движение в случае наличия в салоне пассажиров без лицевых масок», - подчеркнули в мэрии.

Также власти напомнили кузнечанам, не соблюдающим требования безопасности, о грозящей им административной ответственности. Появление без маски в транспорте и общественных местах грозит людям штрафом от 1 000 до 30 000 рублей.

12 октября на планерке в администрации мэр Сергей Златогорский назвал ситуацию с коронавирусом в городе «очень нехорошей», отметив, что за минувшую неделю количество случаев внебольничной пневмонии выросло в полтора раза. Ежедневно в городе регистрируют 2-3 заразившихся коронавирусом взрослых.

Противоэпидемические меры усилили и в Заречном. Перевозчик требует от пассажиров наличие маски. Автобус поедет в том случае, если все в салоне будут с защитой. Без инцидентов не обходится: в сентябре правоохранители трижды выезжали к нарушителям, желавшим совершить поездку вопреки санитарным правилам.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Сейчас масочные диссиденты набегут, будут плеваться и доказывать как нарушают их права.

Гость||

Златогорский молодец, если у кого то мозгов на социальную ответственность не хватает, то рублем дойдет.

Гость||

у нас водители автобусов и кондуктора сами ездят без масок пример показывают

Гость||

Маски и перчатки! "И" ключевое, в маске или в перчатках отдельно нельзя только в паре маска и перчатки! А

1.5 м соц дистанция, под неё общественный транспорт не попадает почему роспотребнадзор не закрывает транспорт!? Не соблюдается 1.5 метра соц дистанции, срочно закрыть все маршруты! Хоть в масках хоть в перчатках одно условие не соблюсти в транспорте это 1. 5 м, а значит закрыть до марта месяца!!!!

Гость||

Особо Антересно смотреть, как кондукторы и кассиры в супер-маркетах с масками на подбородке с визгом требуют от пассажиров и покупателей "НАДЕНЬТЕ МАСКУ", "не буду обслуживать, не продам батон БЕЗ МАСКИ".

Гость||

Гость писал(a):

не продам батон БЕЗ МАСКИ".
Нам хлеба не надо, работу давай!

Гость||

Гость писал(a):

срочно закрыть все маршруты!
Вы чё, вы о чём?.. Это ж бизнес, денежки крутятся в их карманах. Маски и перчатки - тоже бизнес. Поэтому маски-шоу будут продолжаться, а частный транспорт будет и дальше возить нас как сельдей в бочке.

Имя: Гость
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