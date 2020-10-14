Вслед за Заречным в Кузнецке тоже откажутся возить пассажиров без маски

14.10.2020 | 16:58

Начиная со среды, 14 октября, в Кузнецке усилят борьбу с распространением COVID-19. Так, администрация города обратилась к организациям и коммерсантам с требованием обеспечить соблюдение масочного режима в общественных местах и помещениях.

Особенно тщательно придерживаться правил нужно пассажирам автобусов и маршруток.

«Информируем граждан о том, что водитель вправе не начинать движение в случае наличия в салоне пассажиров без лицевых масок», - подчеркнули в мэрии.

Также власти напомнили кузнечанам, не соблюдающим требования безопасности, о грозящей им административной ответственности. Появление без маски в транспорте и общественных местах грозит людям штрафом от 1 000 до 30 000 рублей.

12 октября на планерке в администрации мэр Сергей Златогорский назвал ситуацию с коронавирусом в городе «очень нехорошей», отметив, что за минувшую неделю количество случаев внебольничной пневмонии выросло в полтора раза. Ежедневно в городе регистрируют 2-3 заразившихся коронавирусом взрослых.

Противоэпидемические меры усилили и в Заречном. Перевозчик требует от пассажиров наличие маски. Автобус поедет в том случае, если все в салоне будут с защитой. Без инцидентов не обходится: в сентябре правоохранители трижды выезжали к нарушителям, желавшим совершить поездку вопреки санитарным правилам.