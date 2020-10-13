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Общество

Мэр Кузнецка об эпидемической ситуации: Медицина зашивается

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В понедельник, 12 октября, на планерке в администрации мэр Кузнецка Сергей Златогорский выразил озабоченность сложившейся в городе эпидемической ситуацией.

Как сообщил начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения Александр Климов, за субботу и воскресенье в скорую помощь обратились 62 человека, 28 из них госпитализировали, в их числе трое с коронавирусной инфекцией.

Также за выходные зафиксировали 49 случаев ОРВИ, в том числе 14 у детей. Четверо малышей оказались на больничной койке.

«За прошлую неделю в полтора раза выросло количество внебольничных пневмоний в городе. Количество ОРВИ выросло процентов на 30, вновь появились ковиды. Все койки, какие есть в городе, в области, заняты. Где-то начинается перегрузка системы здравоохранения. Медицина зашивается», - отметил мэр Сергей Златогорский.

Он напомнил о неукоснительном соблюдении масочного режима и ограничений и распорядился в течение недели совместно с полицией и сотрудниками Роспотребнадзора проводить рейды по магазинам и торговым местам. Тем предпринимателям, которые не соблюдают противоэпидемические меры, придется приостановить деятельность.

«Бизнес должен на своей территории обеспечить соблюдение порядка. Не могут, не хотят - будут страдать по другому поводу», - подчеркнул градоначальник.

Санитарные рейды коснутся и общественного транспорта, и даже такси.

Массовые мероприятия в Кузнецке отменены. Что касается дистанционного обучения школьников, то пока о нем речи не идет.

«Ситуация очень нехорошая. Не хотелось бы, чтобы пришлось вводить тотальные ограничения в системе образования, в бизнесе, в торговле, в общественных местах. Если будет более жесткая ситуация, будет следующий этап», - подвел итог Сергей Златогорский.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А в новом музее кузнецов в Кузнецке без соблюдения социальной дистанции и масок у сотрудников музея и большого количества детей была экскурсия. Кого наказали?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Все койки, какие есть в городе, в области, заняты
В какой области? В кузнецкой ? У нас в Пензенской области все норм, начальники рапортуют что коек достаточно!! Не нужно наводить панику товарищ Златогорский.

Гость||

У губерa все хорошо?

Гость||

а куда подевалась медицина ?

Гость||

ЗАШИЛАСЬ...

Гость||

Губернатор в отпуске, грибочки постит. У него выборы прошли, поэтому теперь на людей наплевать

Имя: Гость
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