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Общество

В Пензе за сутки прибавилось 122 заразившихся коронавирусом

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В среду, 14 октября, в региональном оперативном штабе подтвердили 145 новых случаев коронавирусной инфекции в области.

Наибольшее число прибавившихся пациентов зарегистрировали в Пензе - 122. 6 инфицированных прибавилось в Тамалинском районе, 5 - в Заречном, 4 - в Пензенском, 3 - в Спасском, по 2 - в Иссинском и Кузнецком, 1 - в Лунинском.

Среди заразившихся 8 детей: трое в возрасте 9 лет, ребята 8, 7, 10 лет, годовалый малыш, а также 16-летний подросток. Общее число подхвативших вирус несовершеннолетних - 680.

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 12 424 случая коронавирусной инфекции.

Под наблюдением специалистов находятся 5 602 человека, сняты с него 35 185.

В вирусологической лаборатории тесты на новую инфекцию сделали 85 756 пациентам (всего 88 059 исследований), в лабораториях лечебной сети - 243 053 (всего 258 497 исследований). За сутки проверили 2 776 человек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А если не делать тестов, то будет 0

Гость||

Ну и что зато иван грибы собирает.

Гость||

Гость писал(a):

Ну и что зато иван грибы собирает.
Уже все собрал, сейчас занимается заготовками на зиму. Ждем новый пост о засушке, засолке и мариновании грибов между переживаниями за губернаторов Самарской и Орловской области. Отстаньте от человека!

Гость||

Гость писал(a):

А если не делать тестов, то будет 0
FА их нигде кроме как в Пензе и не делают.

Гость||

В Пачелмском районе полно зараженных, люди от этого вируса умирали и умирают!Почему до сих пор Пачелмского рйона нет? Он фигурирует как один из самый незараженных районов!

Гость||

В Заречном каждый день по 20-30 чел, а здесь который день строго по 5. Вот и считайте, сколько на самом деле по области.

Имя: Гость
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