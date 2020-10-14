В Пензе за сутки прибавилось 122 заразившихся коронавирусом

14.10.2020 | 13:39

В среду, 14 октября, в региональном оперативном штабе подтвердили 145 новых случаев коронавирусной инфекции в области.

Наибольшее число прибавившихся пациентов зарегистрировали в Пензе - 122. 6 инфицированных прибавилось в Тамалинском районе, 5 - в Заречном, 4 - в Пензенском, 3 - в Спасском, по 2 - в Иссинском и Кузнецком, 1 - в Лунинском.

Среди заразившихся 8 детей: трое в возрасте 9 лет, ребята 8, 7, 10 лет, годовалый малыш, а также 16-летний подросток. Общее число подхвативших вирус несовершеннолетних - 680.

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 12 424 случая коронавирусной инфекции.

Под наблюдением специалистов находятся 5 602 человека, сняты с него 35 185.

В вирусологической лаборатории тесты на новую инфекцию сделали 85 756 пациентам (всего 88 059 исследований), в лабораториях лечебной сети - 243 053 (всего 258 497 исследований). За сутки проверили 2 776 человек.