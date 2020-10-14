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Общество

Наровчатский суд наказал пару, промышлявшую кражами из магазинов

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Наровчатский районный суд наказал двух местных жителей за кражи.

7 июля мужчина и женщина зашли в торговый зал магазина и похитили две бутылки спиртного (коньяк и водку). Сельчанин брал алкоголь с полок и передавал напарнице, которая незаметно складывала их в рюкзак за его спиной. В итоге они вышли из торговой точки, не заплатив около 780 рублей.

То, что злоумышленники остались незамеченными, вдохновило их на новое преступление. Через несколько дней местные жители заглянули в другой магазин, где взяли виски, коньяк, а также две упаковки мясопродуктов. Оплачивать товары на сумму почти 855 рублей они не стали.

Но жадность подвела пару в тот же день, при проверке везения в следующем магазине. В торговом зале мужчина и женщина попытались украсть три бутылки коньяка общей стоимостью более 1 000 рублей и были замечены. На выходе их остановил директор точки, он вызвал полицию. Пару задержали.

В ходе расследования сельчане раскаялись и возместили ущерб, причиненный магазинам.

Уголовное дело поступило в суд с ходатайством о его прекращении и назначении судебного штрафа, пояснили служители Фемиды.

В итоге мужчина заплатит 5 000 рублей, женщина - 3 000.

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