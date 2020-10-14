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Общество

Многодетная пензячка не успела оформить отцовство до смерти сожителя

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Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова занялась проблемой многодетной матери, недавно потерявшей гражданского супруга.

Пензячка рассказала омбудсмену, что при жизни мужчины они не оформляли отношения, да и отцовство официально установлено только в отношении старшего ребенка, хотя умерший - отец всех ее троих детей. У двоих младших в свидетельстве о рождении соответствующая строка пустует.

«Заявительнице дана юридическая консультация о необходимости обратиться в суд с заявлением об установлении юрфакта признания умершим своего отцовства в отношении двоих младших детей. Через судебные процедуры необходимо пройти для последующего оформления пенсии по потере кормильца детям», - уточняется на сайте уполномоченного.

Аппарат омбудсмена окажет необходимое юридическое сопровождение.

Кроме того, Елена Столярова обратилась в Социальное управление Пензы с просьбой оказать многодетной семье необходимую помощь.

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Гость||

]penzainform.ru писал(a):

хотя умерший - отец всех ее троих детей.
кабы знать кабы знать у мертвого не спросишь а он бы мог многое поведать

Гость||

Вот-вот оно сожительство чем кончается. Ходи теперь по судам. Еще и из квартиры родственники выселят как наследники.

Гость||

Для Пензы очень актуально!

Гость||

а сожитель от чего помер от усталости бесконечных зачатий?

Гость||

Не успела? На двоих детей? Вот это поучительная история для женщин, кто живёт вне брака да ещё и детей рожает при этом

Гость||

penzainform.ru писал(a):

хотя умерший - отец всех ее троих детей.[/quo

у мертвого не спросишь. Один то его был а почему другие на него не записаны?

Имя: Гость
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