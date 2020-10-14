Многодетная пензячка не успела оформить отцовство до смерти сожителя

14.10.2020 | 17:54

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова занялась проблемой многодетной матери, недавно потерявшей гражданского супруга.

Пензячка рассказала омбудсмену, что при жизни мужчины они не оформляли отношения, да и отцовство официально установлено только в отношении старшего ребенка, хотя умерший - отец всех ее троих детей. У двоих младших в свидетельстве о рождении соответствующая строка пустует.

«Заявительнице дана юридическая консультация о необходимости обратиться в суд с заявлением об установлении юрфакта признания умершим своего отцовства в отношении двоих младших детей. Через судебные процедуры необходимо пройти для последующего оформления пенсии по потере кормильца детям», - уточняется на сайте уполномоченного.

Аппарат омбудсмена окажет необходимое юридическое сопровождение.

Кроме того, Елена Столярова обратилась в Социальное управление Пензы с просьбой оказать многодетной семье необходимую помощь.