Сетевое издание|18+|Пятница|16 окт 2020|12:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Лопнула труба: сельчанин не признал вину в нарушении самоизоляции

Печать

Не оставшемуся дома жителю Пачелмского района придется уплатить штраф в 7 500 рублей. Мужчине выдали постановление главного государственного санитарного врача, согласно которому он должен был находиться в изоляции 14 дней как лицо, контактировавшее с заразившимся коронавирусом.

Однако оставаться на карантине у сельчанина не получилось.

На судебном заседании нарушитель свою вину не признал. Он пояснил, что постановление Роспотребнадзора не считает обоснованным, а факт контакта с коронавирусным больным доказательств не имеет. Кроме того, свое жилище мужчина покинул из-за форс-мажорных обстоятельств: на кухне лопнула труба и требовалось найти детали для ремонта.

Служители Фемиды признали эти доводы несостоятельными. При вынесении решения они приняли во внимание, что у нарушителя на иждивении находятся двое малышей, а также неработающая супруга, и назначили ему административный штраф.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

и у него было на руках постановление главного санитарного врача с подписью и печатью?

или непонятные люди дали отксеренный бланк и тупо его вписали туда?

Гость||

Похоже, что тебя тоже в своё время тупо куда-то вписали непонятные люди)))

Гость||

Гость писал(a):

что тебя тоже в своё время тупо куда-то вписали непонятные люди
а тебя видимо жрецы секты рпц в свои книги вписали.

Им нужны такие, недалекие и тупые

Гость||

О как с самого "богатого" решили последние портки снять! Браво! Так держать, нужно больше штрафов!

Гость||

Подлецы, жадные упыри.

Гость||

Какой то конкретный чинок поставил подпись под бумажкой об изоляции?если да, то этот чинок обязан организовать семье доставку продуктов и лекарств, чтоб не умерли с голоду. Если такого нет, то чинок фашист, под суд его за уничтожение людей

Гость||

Это не нарушение самоизоляции. Это нарушение карантина, а это разные вещи. Зачем в заблуждение людей вводить?

Гость||

Скоро будем сжирать друг друга. У парня на иждивении жена и двое детей. Судью в такие условия поставить на какое то время. Власть богатых у руля.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте