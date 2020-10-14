Лопнула труба: сельчанин не признал вину в нарушении самоизоляции

14.10.2020 | 10:48

Не оставшемуся дома жителю Пачелмского района придется уплатить штраф в 7 500 рублей. Мужчине выдали постановление главного государственного санитарного врача, согласно которому он должен был находиться в изоляции 14 дней как лицо, контактировавшее с заразившимся коронавирусом.

Однако оставаться на карантине у сельчанина не получилось.

На судебном заседании нарушитель свою вину не признал. Он пояснил, что постановление Роспотребнадзора не считает обоснованным, а факт контакта с коронавирусным больным доказательств не имеет. Кроме того, свое жилище мужчина покинул из-за форс-мажорных обстоятельств: на кухне лопнула труба и требовалось найти детали для ремонта.

Служители Фемиды признали эти доводы несостоятельными. При вынесении решения они приняли во внимание, что у нарушителя на иждивении находятся двое малышей, а также неработающая супруга, и назначили ему административный штраф.