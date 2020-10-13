Отремонтированный мост через Суру в Ахунах не порадовал пешеходов

13.10.2020 | 19:30

То, как выполнен ремонт покрытия моста через старое русло Суры, вызывает у горожан недоумение. Замечаний к проезжей части нет, качеством все довольны. А вот тротуары - сплошное недоразумение: арматура как торчала, так и торчит, получились странные дыры. У многих прохожих ощущение, будто у подрядчика не хватило материалов, денег или просто желания.

«То и гляди провалишься», - отметила пенсионерка.

«Тут, мне кажется, ничего не исправилось абсолютно», - добавила женщина.

Ремонта здешней дороги жители Ахун и гости микрорайона ждали давно. Он прошел летом, объект уже принят. Критически к качеству проведенных работ относятся не все горожане: раньше было хуже.

«Просто были провалы, сквозные отверстия на пешеходных дорожках», - рассказал прохожий.

В Департамент ЖКХ г. Пензы сообщили, что покрытие моста в Ахунах и подходов к нему обновили по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Получается, ремонт непосредственно самого путепровода сюда не входил, а разрушающиеся боковые части по-другому асфальтом не покрыть.

Но через несколько лет дыры и выпирающая арматура все же должны исчезнуть. Переход через Старую Суру включен в федеральную программу по ремонту аварийных мостов на 2024 год.