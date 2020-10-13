Некоторые - даже матом: пензенцы ругаются с продавцами из-за масок

Использование дезинфицирующих средств и ношение защитных масок - обязательное требование во время пандемии коронавируса. Однако кое-кто из посетителей магазинов его игнорируют.
В ходе рейда по соблюдению требований, введенных во время режима повышенной готовности, проведенного сотрудниками полиции, Роспотребнадзора и администрации города, проверяющим неоднократно пришлось столкнуться с негативной реакцией на замечания. Страдают и продавцы, которые просят покупателей надеть маски.
«Некоторые - даже матом, аж до слез и тряски. Я выхожу и успокаиваю продавцов», - рассказала директор магазина Мария Тарунина.
Что касается требований к работникам торговли, то утром они проходят обязательный инструктаж и термометрию. Результаты фиксируются в письменном виде.
Самыми сознательными в период пандемии оказались пенсионеры.
«Болеть никому не хочется. Я пенсию оформляла, ходила в пенсионный, и все время маску ношу и перчатки», - отметила Светлана Силуянова.
Далекой от идеала оказалась картина, свидетелями которой пензенские полицейские стали при проверке ношения масок в общественном транспорте. Требование одинаково предъявляется и пассажирам, и водителям. На нескольких мужчин, управлявших маршрутными такси, составили протоколы.
«Это неуважение к окружающим людям, потому что в первую очередь ношение масок направлено на то, чтобы не допустить распространения инфекции от носителя», - подчеркнул начальник отдела управления общественной безопасности в Пензенской области Владимир Гурин.
С марта 2020-го к административной ответственности за нарушение требований режима повышенной готовности привлекли более 5 000 пензенцев. Половину из них оштрафовали на 1 000 рублей.
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