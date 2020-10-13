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Общество

Некоторые - даже матом: пензенцы ругаются с продавцами из-за масок

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Использование дезинфицирующих средств и ношение защитных масок - обязательное требование во время пандемии коронавируса. Однако кое-кто из посетителей магазинов его игнорируют.

В ходе рейда по соблюдению требований, введенных во время режима повышенной готовности, проведенного сотрудниками полиции, Роспотребнадзора и администрации города, проверяющим неоднократно пришлось столкнуться с негативной реакцией на замечания. Страдают и продавцы, которые просят покупателей надеть маски.

«Некоторые - даже матом, аж до слез и тряски. Я выхожу и успокаиваю продавцов», - рассказала директор магазина Мария Тарунина.

Что касается требований к работникам торговли, то утром они проходят обязательный инструктаж и термометрию. Результаты фиксируются в письменном виде.

Самыми сознательными в период пандемии оказались пенсионеры.

«Болеть никому не хочется. Я пенсию оформляла, ходила в пенсионный, и все время маску ношу и перчатки», - отметила Светлана Силуянова.

Далекой от идеала оказалась картина, свидетелями которой пензенские полицейские стали при проверке ношения масок в общественном транспорте. Требование одинаково предъявляется и пассажирам, и водителям. На нескольких мужчин, управлявших маршрутными такси, составили протоколы.

«Это неуважение к окружающим людям, потому что в первую очередь ношение масок направлено на то, чтобы не допустить распространения инфекции от носителя», - подчеркнул начальник отдела управления общественной безопасности в Пензенской области Владимир Гурин.

С марта 2020-го к административной ответственности за нарушение требований режима повышенной готовности привлекли более 5 000 пензенцев. Половину из них оштрафовали на 1 000 рублей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Маски сейчас в аптеках можно купить 50 шт - 300 руб.

Гость||

Надень намордник и молчи, вот и все твои права, слава сами знаете кому!

Гость||

Все противники масок, когда окажетесь на операционном столе, попросите хирурга и всю команду снять маски, так как вы считаете, что от них толка нет, а без них медикам будет удобнее.

Гость||

Это неуважение к окружающим людям, потому

А этот старый чудак почему без маски? Сам себе противоречит, требует какого то уважения

Гость||

19:52 сравнил хрен с пальцем

Гость||

А если я уже переболел, почему я должен носить маску?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

выписали протоколы.
Выписывают рецепты.

Гость||

Видимо указы по прикрытию распилу денег и прикрытия школ - на людей уже не действуют, народ раскусил развод.

Гость||

Гость писал(a):

Маски сейчас в аптеках можно купить 50 шт - 300 руб.
Счазззз. Бесплатно давайте, тогда надену. У меня нет таких средств.

Гость||

Гость писал(a):

50 шт - 300 руб.
Фактически на ветер, в унитаз.

Гость||

Прокладки дешевле.

Гость||

19.55 Потому что можешь заболеть повторно!

Гость||

20:02 Кто сказал? Вы что эксперт? А кукарекать каждый Вася может

Гость||

Маски должны продаваться повсеместно, доступны для приобретения в любом месте. Может, забыл человек, например, торопился. И вот бегает, ищет, где купить.

Гость||

Маска должна быть со страпоном

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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