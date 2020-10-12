В Пензенской области за 9 месяцев под поезд попали четыре человека

12.10.2020 | 14:05

С января по сентябрь 2020 года в Пензенской области зарегистрировали 4 случая травмирования людей на железнодорожных путях.

Основными причинами травм являются хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее. Несчастные случаи происходят и на пешеходных настилах, рассказали в пресс-службе Пензенского региона Куйбышевской железной дороги.

Жителей области просят соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте: не пользоваться мобильными телефонами и планшетами во время посадки и высадки из вагонов, проявлять бдительность на платформе и путях.

В начале сентября в Кузнецке под колесами пассажирского состава погибла 79-летняя пенсионерка. Трагедия случилась на стационарном пешеходном переходе. Пожилая женщина была слабослышащей. Она забыла свой слуховой аппарат дома и не убедилась в безопасности на путях.

Помимо пенсионерки, в Кузнецке в 2020 году под колесами поездов погибло двое мужчин.