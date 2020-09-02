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Происшествия

В Кузнецке под пассажирским составом погибла 79-летняя пенсионерка

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Кузнецк в очередной раз отличился: в городе под колесами поезда погиб человек. Пенсионерку 1941 года рождения на стационарном переходе сбил пассажирский состав.

«Основная причина - неосторожность со стороны женщины. Она слабослышащая, по информации родственников, забыла дома слуховой аппарат, когда вышла по личным делам. Не убедилась, что поезд движется в прямой видимости. Скорость движения поездов на данном участке - до 120 км/час», - сообщил пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев.

Кроме женщины. в текущем году во втором по величине городе области погибли еще два человека.

«Мужчина - находился в состоянии алкогольного опьянения и в наушниках переходил в неустановленном месте, погиб - и молодой человек. Это все говорит о том, что с правилами безопасности на железнодорожном транспорте в городе Кузнецке не все благополучно», - пояснил Сергей Гусев.

В городе нет ни местного телевидения, ни радио. Прокуроры считают, что учащение случаев попадания людей под составы - во многом результат плохой разъяснительной и профилактической работы, которую можно вести с помощью СМИ.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

коронавирус?

Гость||

а вот привилась бы вакциной,и поезд и коронавирус были бы не страшны

Гость||

К бабке не ходи...коронавирус

Гость||

Гость писал(a):

а вот привилась бы вакциной,и поезд и коронавирус были бы не страшны
остановила бы на ходу.и дальше пошла

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В городе нет ни местного телевидения, ни радио.
Не нужны Кузнецку телерадиожурнализы.

Гость||

Несчастные старики в Пензе ! Мало от короны погибают, так ещё такая ужасная смерть.Вот куда эта бабуля попёрлась, есть же дети, внуки.Ужас, брошенные старики !

Имя: Гость
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