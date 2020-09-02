В Кузнецке под пассажирским составом погибла 79-летняя пенсионерка

02.09.2020 | 18:17

Кузнецк в очередной раз отличился: в городе под колесами поезда погиб человек. Пенсионерку 1941 года рождения на стационарном переходе сбил пассажирский состав.

«Основная причина - неосторожность со стороны женщины. Она слабослышащая, по информации родственников, забыла дома слуховой аппарат, когда вышла по личным делам. Не убедилась, что поезд движется в прямой видимости. Скорость движения поездов на данном участке - до 120 км/час», - сообщил пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев.

Кроме женщины. в текущем году во втором по величине городе области погибли еще два человека.

«Мужчина - находился в состоянии алкогольного опьянения и в наушниках переходил в неустановленном месте, погиб - и молодой человек. Это все говорит о том, что с правилами безопасности на железнодорожном транспорте в городе Кузнецке не все благополучно», - пояснил Сергей Гусев.

В городе нет ни местного телевидения, ни радио. Прокуроры считают, что учащение случаев попадания людей под составы - во многом результат плохой разъяснительной и профилактической работы, которую можно вести с помощью СМИ.