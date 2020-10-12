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Общество

В области прекратили уголовное дело по факту химического отравления

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В Пензенском районе инженера акционерного общества, занимающегося выращиванием зерновых культур, оштрафовали за нарушение требований охраны труда, из-за которого 36-летняя женщина получила травму на производстве.

В ноябре прошлого года работница занималась фумигацией (уничтожением вредителей) без средств индивидуальной защиты, надышалась испарениями химических веществ и отравилась.

Инженер не проинструктировал женщину предварительно, поэтому она не предполагала, что препарат вреден.

Пострадавшую положили в пензенскую больницу, где ей оказали необходимую помощь. Полученную травму расценили как тяжкий вред здоровью.

В процессе следствия мужчина подал ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа. Материальный вред потерпевшей он полностью возместил.

Суд удовлетворил просьбу и оштрафовал инженера на 20 000 рублей, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницая.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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