Как изменятся цены на жилье в ноябре 2020 года

12.10.2020 | 16:12

И застройщиков, и простых россиян, планирующих купить квартиру, волнует, что будет с госпрограммой льготной ипотеки.

Вариантов два. Первый – как и обещало Правительство РФ, субсидирование ипотеки закончится в ноябре, после чего ставки вырастут.

По словам министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева, после окончания госпрограммы ставки составят порядка 8%.

«Ипотека зависит не только от господдержки - очень сильно влияют реальные доходы граждан, макроэкономическая ситуация. Если мы будем двигаться по тому сценарию, который сегодня, то это будет где-то в районе 8-8,2% годовых», - уточнил министр.

Второй вариант - продление программы. В этом случае ставка на квартиры в новостройках сохранится на уровне 6,5%. И с одной стороны, это отличная новость для тех, кто хочет, но не успел купить квартиру с мая по октябрь.

Но в то же время Центробанк предупреждает о рисках «перегрева» на рынке ипотеки. По мнению представителей банка, продление программы льготной ипотеки может привести к увеличению объема выдачи кредитов и росту цен на жилье.

Получается, что время до конца октября оптимально для приобретения квартиры. Сейчас цены на жилье остаются на прежнем уровне, а льготная ставка позволяет оформить ипотеку с комфортным ежемесячным платежом.

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