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Общество

В Пензенской области к отоплению подключили 55% жилых домов

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В Пензенской области в 95% социальных учреждений уже появилось тепло. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили в пресс-службе регионального УЖКХ и ГЗН.

Ресурсом снабжаются 93% школ региона, 96% детских садов, 89% медучреждений, 88% объектов культуры, 79% спортивных сооружений и 55,3% жилого фонда.

Запуск отопления планируют завершить до 15 октября.

«Дневные температуры поднимаются до 17-18 градусов, но на совсем короткое время. В ночные часы и утром холодно, бывают уже заморозки на почве. Для обеспечения комфортной температуры внутри помещений совсем необязательно выходить на полный режим работы источников теплоснабжения, и главное - чтобы не было перетопа», - подчеркнул врио начальника управления ЖКХ и ГЗН области Михаил Панюхин.

В жилых домах Пензы батареи начали теплеть 5 октября. К 8-му числу ресурс подали во все стационары областного центра, кроме офтальмологической больницы, где ведутся работы, и в 47% жилого фонда.

«Разворачивают свою работу ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, «Арбековская». В течение 10 дней они должны практически выйти на зимний период», - отметил Михаил Панюхин.

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Гость||

ааааа,замерзаем,быстрее подключайте город.

Гость||

Чинки обезумели, дома жара, когда же вы нажрётесь чужими деньгамиворьё

Гость||

Во додумались на улице +10 они топят как в феврале ну голову включите сделайте батарейки похолодней куда врубили то!

Гость||

Кому то в квартирах жарко,но многие мёрзнут!Нужно включать отопление при соблюдении температурного режима!Топить необходимо в меру!

Гость||

Жар костей не ломит.Есть в городе люди которые завидуют белой завистью что в ваших домах тепло! Мы живем в старом доме 1952 года постройки, стены дома не держат тепло, ночью в квартире 15 градусов, топим обогревателя и уже меньше чем за месяц,по оплате за свет свыше 2500 руб. Мне легче за отопление заплатить, чем за электричество такие деньги.

Гость||

В квартире жарко и душно... Складывается ощущение, что зимой так не топят, как сейчас. Приходится открывать окна постоянно, чтобы дышать можно было. Топим в результате улицу！

Имя: Гость
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