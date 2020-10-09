В Пензенской области к отоплению подключили 55% жилых домов

09.10.2020 | 09:52

В Пензенской области в 95% социальных учреждений уже появилось тепло. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили в пресс-службе регионального УЖКХ и ГЗН.

Ресурсом снабжаются 93% школ региона, 96% детских садов, 89% медучреждений, 88% объектов культуры, 79% спортивных сооружений и 55,3% жилого фонда.

Запуск отопления планируют завершить до 15 октября.

«Дневные температуры поднимаются до 17-18 градусов, но на совсем короткое время. В ночные часы и утром холодно, бывают уже заморозки на почве. Для обеспечения комфортной температуры внутри помещений совсем необязательно выходить на полный режим работы источников теплоснабжения, и главное - чтобы не было перетопа», - подчеркнул врио начальника управления ЖКХ и ГЗН области Михаил Панюхин.

В жилых домах Пензы батареи начали теплеть 5 октября. К 8-му числу ресурс подали во все стационары областного центра, кроме офтальмологической больницы, где ведутся работы, и в 47% жилого фонда.

«Разворачивают свою работу ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, «Арбековская». В течение 10 дней они должны практически выйти на зимний период», - отметил Михаил Панюхин.