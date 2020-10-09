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Общество

В Городищенском районе нашли пропавшую девочку

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Утром пятницы, 9 октября, в Городищенском районе нашли 15-летнюю девочку, пропавшую накануне.

Она вышла из своего дома в поселке Чаадаевка около 10:00, чтобы погулять с собакой, и пропала.

На розыск подростка ориентировали личный состав правоохранительных органов и общественность.

«Сейчас она находится в полиции, скоро ее заберут родители, ничего криминального с ней не произошло», - сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Детский омбудсмен уточнила, что семья, в которой воспитывается несовершеннолетняя, благополучная.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

омбудсмен
Объясните пожалуйста что значит это слово? Взрослый обдусьмен бывает?

Гость||

Из благополучных семей не бегут в 15 лет.

Имя: Гость
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