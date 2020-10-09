В Городищенском районе нашли пропавшую девочку

Утром пятницы, 9 октября, в Городищенском районе нашли 15-летнюю девочку, пропавшую накануне.
Она вышла из своего дома в поселке Чаадаевка около 10:00, чтобы погулять с собакой, и пропала.
На розыск подростка ориентировали личный состав правоохранительных органов и общественность.
«Сейчас она находится в полиции, скоро ее заберут родители, ничего криминального с ней не произошло», - сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.
Детский омбудсмен уточнила, что семья, в которой воспитывается несовершеннолетняя, благополучная.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Объясните пожалуйста что значит это слово? Взрослый обдусьмен бывает?