В Городищенском районе нашли пропавшую девочку

09.10.2020 | 09:32

Утром пятницы, 9 октября, в Городищенском районе нашли 15-летнюю девочку, пропавшую накануне.

Она вышла из своего дома в поселке Чаадаевка около 10:00, чтобы погулять с собакой, и пропала.

На розыск подростка ориентировали личный состав правоохранительных органов и общественность.

«Сейчас она находится в полиции, скоро ее заберут родители, ничего криминального с ней не произошло», - сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Детский омбудсмен уточнила, что семья, в которой воспитывается несовершеннолетняя, благополучная.