Жителей Арбекова лишили возможности сокращать путь через школу

Жителей Арбекова лишили любимой дороги. Она проходила по территории школы № 64, заметно сокращала расстояние от проспекта Строителей до улиц Бородина и Собинова. Но вокруг учебного заведения воздвигли ограждение. Населению теперь доступна неудобная тропа вдоль забора.
«Школу перекрыли, раньше там ходили люди, старики, с детьми в садик, а сейчас все ходят по дороге сбоку», - рассказала местная жительница.
Попасть в учебное заведение могут лишь обладатели специальных ключей - их выдали школьникам и родителям.
«Утром детей ведут к 8:00 в школу. Здесь открыта калитка и там, без ключей. А в 8:00 закрывают. Нам дали в школе - 100 рублей ключик», - пояснила горожанка.
Директор учебного заведения видит сплошные плюсы в появлении забора: посторонние не проникнут на территорию, по вечерам стали меньше приводить собак на прогулку по аллеям.
«У нас есть федеральная программа «Безопасная школа», на основании ее у нас сделаны калитка, магнитные замки. У нас есть предписание ФСБ и предписание прокуратуры, где сказано, что сквозного прохода в связи с безопасностью детей быть не должно. Мы проводим работы. Если какие-то дедушка или бабушка зашли на территорию, мы объясняем, что вход сюда разрешен детям и родителям», - сообщила директор школы № 64 г. Пензы Ольга Чуб.
По той же федеральной программе «Безопасная школа», помимо ограждения, удалось установить «лежачего полицейского» перед воротами учебного заведения со стороны проспекта Строителей.
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Смех и показуха, да и только! А что бабушка с дедушкой не могут за внуком в школу прийти? Кружки и секции в школе и по вечерам работают. Бред какой-то устроили. Ни в одной школе вокруг 64-ой нет такого дурдома! Лучше бы вместо нового забора и лежачего полицейского асфальт на территории школы заменили! Ноги можно переломать!!!- где ямы, где бугры, а где просто засыпано асфальтовой крошкой. Территория школы всегда была для детей- на стадионе играли в футбол, гуляли мамы с колясками и малышами, дети катались на велосипедах, а теперь все закрыто на замки!!!Зато все предписания выполнили!