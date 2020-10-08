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Общество

Жителей Арбекова лишили возможности сокращать путь через школу

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Жителей Арбекова лишили любимой дороги. Она проходила по территории школы № 64, заметно сокращала расстояние от проспекта Строителей до улиц Бородина и Собинова. Но вокруг учебного заведения воздвигли ограждение. Населению теперь доступна неудобная тропа вдоль забора.

«Школу перекрыли, раньше там ходили люди, старики, с детьми в садик, а сейчас все ходят по дороге сбоку», - рассказала местная жительница.

Попасть в учебное заведение могут лишь обладатели специальных ключей - их выдали школьникам и родителям.

«Утром детей ведут к 8:00 в школу. Здесь открыта калитка и там, без ключей. А в 8:00 закрывают. Нам дали в школе - 100 рублей ключик», - пояснила горожанка.

Директор учебного заведения видит сплошные плюсы в появлении забора: посторонние не проникнут на территорию, по вечерам стали меньше приводить собак на прогулку по аллеям.

«У нас есть федеральная программа «Безопасная школа», на основании ее у нас сделаны калитка, магнитные замки. У нас есть предписание ФСБ и предписание прокуратуры, где сказано, что сквозного прохода в связи с безопасностью детей быть не должно. Мы проводим работы. Если какие-то дедушка или бабушка зашли на территорию, мы объясняем, что вход сюда разрешен детям и родителям», - сообщила директор школы № 64 г. Пензы Ольга Чуб.

По той же федеральной программе «Безопасная школа», помимо ограждения, удалось установить «лежачего полицейского» перед воротами учебного заведения со стороны проспекта Строителей.

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Гость||

Смех и показуха, да и только! А что бабушка с дедушкой не могут за внуком в школу прийти? Кружки и секции в школе и по вечерам работают. Бред какой-то устроили. Ни в одной школе вокруг 64-ой нет такого дурдома! Лучше бы вместо нового забора и лежачего полицейского асфальт на территории школы заменили! Ноги можно переломать!!!- где ямы, где бугры, а где просто засыпано асфальтовой крошкой. Территория школы всегда была для детей- на стадионе играли в футбол, гуляли мамы с колясками и малышами, дети катались на велосипедах, а теперь все закрыто на замки!!!Зато все предписания выполнили!

Гость||

Это в духе Чуб!

Гость||

Гость писал(a):

Смех и показуха, да и только! А что бабушка с дедушкой не могут за внуком в школу прийти?
Ещё только четверг, братан! А ты уже бухаешь.

Гость||

Бред какой-то устроили. Ни в одной школе вокруг 64-ой нет такого дурдома!

Полностью согласна! вот поэтому я унесла ного из этой 64, где не так давно работала, и 20 с лишним человек со мной вместе! и это только за 1 учебный год!

Гость||

Гость писал(a):

Ещё только четверг, братан! А ты уже бухаешь.
А что, разве по четвергам нельзя?

Гость||

Гость писал(a):

Ни в одной школе вокруг 64-ой нет такого дурдома!
Очень скоро дурдом будет повсюду. Вся Пенза будет упрятана в сплошные заборы с правом прохода при наличии купленного ключика.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жителей АрбековА лишили любимой дороги.
Жителей АрбековО!

Гость||

Полностью согласна! вот поэтому я унесла ного из этой 64, где не так давно работала, и 20 с лишним человек со мной вместе! и это только за 1 учебный год!

Из 63 тоже бегут как тараканы.

Гость||

Гость писал(a):

Из 63 тоже бегут как тараканы.
Как крысы?

Гость||

Ждите!Скоро сломают замок и чинить не будут!А ключик за 100 рублей-вам на память!

Гость||

Мне за 50. Если судить по фото, я и внизу пролезу, и через забор перемахну.))

Имя: Гость
Комментарий:

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