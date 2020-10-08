Жителей Арбекова лишили возможности сокращать путь через школу

08.10.2020 | 19:00

Жителей Арбекова лишили любимой дороги. Она проходила по территории школы № 64, заметно сокращала расстояние от проспекта Строителей до улиц Бородина и Собинова. Но вокруг учебного заведения воздвигли ограждение. Населению теперь доступна неудобная тропа вдоль забора.

«Школу перекрыли, раньше там ходили люди, старики, с детьми в садик, а сейчас все ходят по дороге сбоку», - рассказала местная жительница.

Попасть в учебное заведение могут лишь обладатели специальных ключей - их выдали школьникам и родителям.

«Утром детей ведут к 8:00 в школу. Здесь открыта калитка и там, без ключей. А в 8:00 закрывают. Нам дали в школе - 100 рублей ключик», - пояснила горожанка.

Директор учебного заведения видит сплошные плюсы в появлении забора: посторонние не проникнут на территорию, по вечерам стали меньше приводить собак на прогулку по аллеям.

«У нас есть федеральная программа «Безопасная школа», на основании ее у нас сделаны калитка, магнитные замки. У нас есть предписание ФСБ и предписание прокуратуры, где сказано, что сквозного прохода в связи с безопасностью детей быть не должно. Мы проводим работы. Если какие-то дедушка или бабушка зашли на территорию, мы объясняем, что вход сюда разрешен детям и родителям», - сообщила директор школы № 64 г. Пензы Ольга Чуб.

По той же федеральной программе «Безопасная школа», помимо ограждения, удалось установить «лежачего полицейского» перед воротами учебного заведения со стороны проспекта Строителей.