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Общество

В Заречном и Пензенском районе задумались о выдаче карт «Забота»

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Власти Заречного и Пензенского района рассматривают возможность выдачи населению карты «Забота». В среду, 7 октября, в мэрии Пензы прошла встреча, на которой с представителями соседних муниципалитетов поделились опытом внедрения социального проекта.

Замглавы администрации областного центра Сергей Волков рассказал коллегам, что дисконтные карты пользуются популярностью у горожан.

«На текущий момент в Пензе выдано 43 500 экземпляров», - уточнил Волков. Его слова приводит пресс-служба мэрии.

Скидку по карте «Забота» предоставляют около 400 объектов торговли и сферы услуг. Это федеральные и региональные сети супермаркетов, аптеки и медицинские центры, кондитерские и парикмахерские, магазины сантехники и обуви, а также два санатория.

В настоящее время оформить карту могут женщины в возрасте от 55 лет, мужчины от 60 лет, многодетные семьи, инвалиды I, II и III группы, а также семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Пока «Заботу» выдают только жителям Пензы, но к чиновникам постоянно поступают запросы от жителей Спутника и соседних населенных пунктов.

«Мы готовы оказать необходимое содействие, чтобы граждане вне зависимости от прописки могли пользоваться этой формой поддержки», - подчеркнул Сергей Волков.

Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества, однако было ли принято окончательное решение, не сообщается.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

да, задумайтесь, и на каждую карту тысяч по 50 пенсионерам положите) вот народ вас на руках носить будет тогда

Гость||

Ворота заварить, задумайтесь!

Гость||

Лажа ,а не карта. Опять надули?

Гость||

скидка 3% курам на смех до 11:00, а цены в магазине в связи с этим выпуском карт подняли на 20% молодцы

Гость||

Задумайтесь над массовыми мероприятиями в заречном. Тревожная обстановка. Проявите заботу о жителях.

Гость||

Туалетную бумагу раздавайте. И то полезнее.

Имя: Гость
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