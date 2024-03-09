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Криминал

Коварный розыгрыш: пензячка потеряла деньги, поверив объявлению

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44-летняя жительница Пензы увидела в социальной сети объявление о розыгрыше призов и решила принять участие.

Вскоре ей пришло сообщение, что она победила. Однако радость оказалась преждевременной: прежде чем получить выигрыш, следовало оплатить комиссию.

«Женщина не догадывалась, что получила сообщение от мошенника. Будучи введенной в заблуждение, она перешла по ссылке и ввела реквизиты своей банковской карты, после чего произошло списание около 15 000 рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Никакого выигрыша горожанка не получила. Поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«При получении сообщения о выигрыше или наследстве, которое поступает на мобильный телефон, в социальных сетях, по электронной почте, будьте бдительны - так действуют мошенники! Даже если вы получили сообщение с телефонного номера или интернет-страницы знакомого человека, помните: злоумышленники могут взломать аккаунт или устройство, получив доступ ко всем контактам, и рассылают сообщения. Ни в коем случае не сообщайте данные своей банковской карты в переписке и никогда не передавайте посторонним лицам коды подтверждения операций и пароли для совершения действий с вашей банковской картой. Ни под каким предлогом не перечисляйте деньги незнакомцам», - напомнили в полиции.

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Источник — фото pixabay.com
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