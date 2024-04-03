Жители Пензенской области пользуются 3 млн банковских карт

В Пензенской области за год количество платежных карт у населения выросло на 11,3% и на январь 2024-го составило почти 3 млн.
Таким образом, на каждого жителя региона в среднем приходится по 2 карты.
«На 1 января 2024 года оплату товаров и услуг картой принимали 29,2 тыс. электронных терминалов. За год их количество увеличилось на 8,5%», - сообщила пресс-секретарь Пензенского отделения Банка России Галина Худякова.
Ранее сообщалось, что жители и гости Пензенской области все чаще пользуются не наличными деньгами, а банковскими картами. В 2023 году они оплатили товары и услуги с помощью карт 259,9 млн раз - на 12,9% больше, чем в 2022-м.
Общая сумма безналичных платежей, выполненных с помощью банковских карт, составила 173,1 млрд рублей. Рост по сравнению с 2022 годом составил 28,1 млрд (19,4%).
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