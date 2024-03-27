Пензенцы все чаще расплачиваются не купюрами, а банковскими картами

27.03.2024 | 08:56

Жители и гости Пензенской области все чаще пользуются не наличными деньгами, а банковскими картами. В 2023 году они оплатили товары и услуги с помощью карт 259,9 млн раз - на 12,9% больше, чем в 2022-м.

Всего же в минувшем году в регионе было совершено 278,9 млн транзакций с использованием платежных карт - на 11,4% больше, чем в 2022-м.

Общая сумма безналичных платежей, выполненных с помощью банковских карт, составила 173,1 млрд рублей. Рост по сравнению с 2022 годом составил 28,1 млрд (19,4%).

Примечательно, что владельцы карт в 13,7 раза чаще использовали их для оплаты, чем для снятия наличных.

«Средняя сумма операции по снятию наличных денег с карт составила 12,5 тыс. рублей, покупки по карте - 666 рублей», - сообщила пресс-секретарь Пензенского отделения Банка России Галина Худякова.