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Общество

Сотрудники МЧС напомнили жителям Согласия о противопожарном режиме

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Более полугода на территории Пензенской области действует особый противопожарный режим. Практически ежедневно поисками огня и дыма занимаются представители надзорного органа. В частном секторе в районе Согласия сотрудники МЧС не почуяли запах жженной листвы. Жители 1-го Калужского проезда знают, к чему может привести разведение костра во дворе.

«Все, что с огородов убрали, - в куче. Мы свои участки бережем, и все дачники у нас молодцы насчет этого», - рассказала жительница 1-го Калужского проезда Любовь Кос.

Ботва, сухие ветки и другой мусор должен быть вывезен с данной территории. Уничтожать кучу с помощью огня возбраняется. Причем любым способом, поясняют участники профилактического рейда.

«Некоторые граждане думают, что если они будут сжигать листву в металлических бочках, то это не будет являться нарушением требований пожарной безопасности. Но в условиях особого противопожарного режима даже такой метод сжигания сухой травяной растительности и горючего мусора запрещен. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность», - сообщила заместитель начальника отдела УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области Екатерина Виноградова.

Штраф - от двух до четырех тысяч рублей. Наказывать деньгами нужно и некоторых любителей шумных праздников, считают местные жители.

«Дни рождения, свадьбы, прочее, фейерверки запускают. Ругаемся. Они на нас плевать хотели», - пояснил житель 1-го Калужского проезда Олег.

За истекший период 2020 года в областном центре произошло почти 450 пожаров, 13 человек погибли. Подобные регулярные профилактические рейды должны помочь снизить количество происшествий, связанных с огнем.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А по дворам многоэтажек пройтись слабо проверяющим? Или троллить частный сектор сам бог велел?

Имя: Гость
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