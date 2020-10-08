Сетевое издание|18+|Четверг|8 окт 2020|17:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцы выбирают интернет-сервисы ООО «ТНС энерго Пенза»

Печать

Дистанционные сервисы все больше входят в жизнь потребителей электроэнергии. Жители Пензенской области активно используют интернет для решения вопросов, касающихся энергоснабжения.

За 9 месяцев 2020 года число пользователей «Личного кабинета» ООО «ТНС энерго Пенза» возросло на 45% и превысило 30 000. Сервис позволяет клиентам при помощи компьютера или мобильного устройства совершить все необходимые процедуры и получить консультацию специалистов без посещения офисов компании.

Выросло и количество потребителей, выбравших безопасный и быстрый способ доставки квитанций - на электронную почту. Электронную квитанцию в настоящий момент получают почти 20 000 жителей Пензы и области, что на 47% выше показателя начала года.

Ежемесячно более 20 000 клиентов посещают официальный сайт ООО «ТНС энерго Пенза» и пользуются его широчайшими возможностями: оформляют лицевые счета, проверяют баланс, получают перерасчет и многое другое. С помощью формы обратной связи пензенцы задают интересующие их вопросы специалистам энергосбытовой компании и получают полноценные консультации.

Помимо полезной информации сайт гарантирующего поставщика предоставляет потребителям возможность передачи показаний и оплаты электроснабжения без комиссии, а также внесения платежей за иные услуги ЖКХ: газо- и водоснабжение, обращение с ТКО, мобильную связь, штрафы и налоги, по счетам управляющих компаний,.

ООО «ТНС энерго Пенза» рекомендует своим клиентам подключение «Электронной квитанции», «Личного кабинета» либо мобильного приложения, поскольку современные дистанционные сервисы делают жизнь комфортнее, сохраняя при этом здоровье и финансовые средства клиентов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте