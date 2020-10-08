Пензенцы выбирают интернет-сервисы ООО «ТНС энерго Пенза»

08.10.2020 | 15:29

Дистанционные сервисы все больше входят в жизнь потребителей электроэнергии. Жители Пензенской области активно используют интернет для решения вопросов, касающихся энергоснабжения.

За 9 месяцев 2020 года число пользователей «Личного кабинета» ООО «ТНС энерго Пенза» возросло на 45% и превысило 30 000. Сервис позволяет клиентам при помощи компьютера или мобильного устройства совершить все необходимые процедуры и получить консультацию специалистов без посещения офисов компании.

Выросло и количество потребителей, выбравших безопасный и быстрый способ доставки квитанций - на электронную почту. Электронную квитанцию в настоящий момент получают почти 20 000 жителей Пензы и области, что на 47% выше показателя начала года.

Ежемесячно более 20 000 клиентов посещают официальный сайт ООО «ТНС энерго Пенза» и пользуются его широчайшими возможностями: оформляют лицевые счета, проверяют баланс, получают перерасчет и многое другое. С помощью формы обратной связи пензенцы задают интересующие их вопросы специалистам энергосбытовой компании и получают полноценные консультации.

Помимо полезной информации сайт гарантирующего поставщика предоставляет потребителям возможность передачи показаний и оплаты электроснабжения без комиссии, а также внесения платежей за иные услуги ЖКХ: газо- и водоснабжение, обращение с ТКО, мобильную связь, штрафы и налоги, по счетам управляющих компаний,.

ООО «ТНС энерго Пенза» рекомендует своим клиентам подключение «Электронной квитанции», «Личного кабинета» либо мобильного приложения, поскольку современные дистанционные сервисы делают жизнь комфортнее, сохраняя при этом здоровье и финансовые средства клиентов.