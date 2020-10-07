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Общество

В Пензенской области запуск отопления завершили в 13 районах

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На вторник, 6 октября, в Пензенской области включили 89% источников теплоснабжения. В первую очередь потеплели батареи в детских садах, школах, больницах, поликлиниках, ФАПах.

В настоящее момент ресурс подают в 417 школ (84% от общего количества в области), 310 детсадов (83%), 540 медучреждений (79%), 388 учреждений культуры (75%), 67 спортивных объектов (68%).

«Запуск отопления в жилые дома производится по мере необходимости в зависимости от фактической температуры воздуха, подается в 1 356 домов (33%)», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Пуск тепла завершили в таких районах, как Башмаковский, Белинский, Бессоновский, Вадинский, Лунинский, Мокшанский, Неверкинский, Никольский, Пачелмский, Сердобский, Спасский, Тамалинский, Шемышейский.

В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией отопительный сезон в регионе начался 23 сентября.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А почему в арбековских школах нет тепла?

Гость||

Гость писал(a):

А почему в арбековских школах нет тепла?
А вы скидывались в родительский комитет? )))))))))))))

Гость||

Самое главное отчитались, что к отопительному сезону готовы на 100%, а ещё идёт замена труб на Проспекте Победы и когда это всё кончится не известно.

Гость||

Так что вы переживание тепло же дома, даже жарко.

Дмитрий1969 (гость)||

Ага, так жарко,что потом обливаешься! Не говори ерунды, закалённый ты наш! В квартирах сыро и холод собачий!

Дмитрий1969 (гость)||

Ага, так жарко,что потом обливаешься! Не говори ерунды, закалённый ты наш! В квартирах сыро и холод собачий!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Запуск отопления в жилые дома производится по мере необходимости в зависимости от фактической температуры воздуха, подается в 1 356 домов
То есть у этих 1356 домов температура воздуха какая то другая в отличии от тех где не включили?

Имя: Гость
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