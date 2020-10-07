В Пензенской области запуск отопления завершили в 13 районах

07.10.2020 | 09:34

На вторник, 6 октября, в Пензенской области включили 89% источников теплоснабжения. В первую очередь потеплели батареи в детских садах, школах, больницах, поликлиниках, ФАПах.

В настоящее момент ресурс подают в 417 школ (84% от общего количества в области), 310 детсадов (83%), 540 медучреждений (79%), 388 учреждений культуры (75%), 67 спортивных объектов (68%).

«Запуск отопления в жилые дома производится по мере необходимости в зависимости от фактической температуры воздуха, подается в 1 356 домов (33%)», - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Пуск тепла завершили в таких районах, как Башмаковский, Белинский, Бессоновский, Вадинский, Лунинский, Мокшанский, Неверкинский, Никольский, Пачелмский, Сердобский, Спасский, Тамалинский, Шемышейский.

В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией отопительный сезон в регионе начался 23 сентября.