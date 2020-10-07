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Общество

Почти 160 пензенцев назвали здоровыми после заражения COVID-19

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В Пензенской области от коронавирусной инфекции излечились почти 160 человек. Об их выздоровлении сообщила вечером в среду, 7 октября, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 159 человек. Итого выздоровевших - 9 453», - написала она в личном телеграм-канале.

В тот же день стало известно о выявлении в регионе 101 нового случая COVID-19. Число 100 было превышено впервые за 4 месяца. В последний раз более сотни диагнозов за сутки поставили в июне.

Общее число зараженных достигло 11 555.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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