Сетевое издание|18+|Среда|7 окт 2020|21:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенские врачи обменялись знаниями с коллегами из других городов

Печать

Расстояние не помеха, в условиях распространения коронавируса - тем более. В онкологическом диспансере организовали областную научную конференцию. В онлайн-формате врачи из города и районов региона рассмотрели разные вопросы.

«Очень важным является выявление больных на ранних стадиях, чтобы было более эффективное лечение. Хочу повторить, что выявление пациентов на первой и второй стадии дает нам очень хороший результат», - сообщил главный врач Пензенского областного онкологического диспансера Валерий Савельев.

Кандидаты и доктора медицинских наук из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова выступили перед пензенскими коллегами.

«Необходимо полностью владеть информацией, чтобы быть полезными нашим пациентам. Речь в моем сообщении пойдет о немелкоклеточном раке легкого. Несмотря на всю пропаганду отказа от курения, этот вопрос остается актуальным», - пояснила кандидат медицинских наук Юлия Вахабова (г. Москва).

«Я человек опытный, но не настолько, чтобы знать все. Мы всегда ждем от наших коллег из центральных институтов страны новой информации. Они всегда в тренде и готовы с нами поделиться новым», - отметил главный внештатный онколог министерства здравоохранения области Евгений Синев.

В онлайн-конференции, помимо врачей-онкологов, участвовали хирурги, проктологи, пульмонологи.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

помимо врачей-онкологов, участвовали хирурги, проктологи, пульмонологи
Печально, других специальностей как и нет. Только онкология и Ковид 19, других болезней нет и способов лечения тоже?

Гость||

Онлайн лечение скоро? Доктор у меня что то там не хорошо в заднем проходе. Хм, пациент пришлите мне селфи заднего прохода)))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте