Пензенские врачи обменялись знаниями с коллегами из других городов

07.10.2020 | 19:33

Расстояние не помеха, в условиях распространения коронавируса - тем более. В онкологическом диспансере организовали областную научную конференцию. В онлайн-формате врачи из города и районов региона рассмотрели разные вопросы.

«Очень важным является выявление больных на ранних стадиях, чтобы было более эффективное лечение. Хочу повторить, что выявление пациентов на первой и второй стадии дает нам очень хороший результат», - сообщил главный врач Пензенского областного онкологического диспансера Валерий Савельев.

Кандидаты и доктора медицинских наук из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова выступили перед пензенскими коллегами.

«Необходимо полностью владеть информацией, чтобы быть полезными нашим пациентам. Речь в моем сообщении пойдет о немелкоклеточном раке легкого. Несмотря на всю пропаганду отказа от курения, этот вопрос остается актуальным», - пояснила кандидат медицинских наук Юлия Вахабова (г. Москва).

«Я человек опытный, но не настолько, чтобы знать все. Мы всегда ждем от наших коллег из центральных институтов страны новой информации. Они всегда в тренде и готовы с нами поделиться новым», - отметил главный внештатный онколог министерства здравоохранения области Евгений Синев.

В онлайн-конференции, помимо врачей-онкологов, участвовали хирурги, проктологи, пульмонологи.