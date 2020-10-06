Из больниц выписали 90 пензенцев, перенесших коронавирусной инфекцию

Врачи Пензенской области вылечили от коронавирусной инфекции еще почти 100 человек. Об этом сообщила вечером во вторник, 6 октября, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
«Сегодня выписаны 90 человек. Итого выздоровевших - 9 294», - написала она в личном Telegram-канале.
По сообщениям оперативного штаба, число умерших за все время пандемии - 137. О последней жертве стало известно 2 октября.
Всего в Пензенской области зарегистрировано 11 454 случая опасной инфекции. На протяжении последних недель регистрируется до 100 новых пациентов в сутки.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
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