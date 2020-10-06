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Общество

Из больниц выписали 90 пензенцев, перенесших коронавирусной инфекцию

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Врачи Пензенской области вылечили от коронавирусной инфекции еще почти 100 человек. Об этом сообщила вечером во вторник, 6 октября, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 90 человек. Итого выздоровевших - 9 294», - написала она в личном Telegram-канале.

По сообщениям оперативного штаба, число умерших за все время пандемии - 137. О последней жертве стало известно 2 октября.

Всего в Пензенской области зарегистрировано 11 454 случая опасной инфекции. На протяжении последних недель регистрируется до 100 новых пациентов в сутки.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Зачем на фото церковь? Попы посредники божьи,сами мрут как мухи от ковида.

Гость||

Всё ма на плато ! Сколько прибыло, столько и убыло .Все излечиваются, значит лекарство помогает.

Гость||

Чушь, вирус остаётся в организме навсегда?

Гость||

Тем кто перенёс коронавирус,нельзя принимать алкоголь.

Гость||

Гость писал(a):

Тем кто перенёс коронавирус,нельзя принимать алкоголь.
А вот это самое страшное.

Имя: Гость
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