Из больниц выписали 90 пензенцев, перенесших коронавирусной инфекцию

06.10.2020 | 19:11

Врачи Пензенской области вылечили от коронавирусной инфекции еще почти 100 человек. Об этом сообщила вечером во вторник, 6 октября, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 90 человек. Итого выздоровевших - 9 294», - написала она в личном Telegram-канале.

По сообщениям оперативного штаба, число умерших за все время пандемии - 137. О последней жертве стало известно 2 октября.

Всего в Пензенской области зарегистрировано 11 454 случая опасной инфекции. На протяжении последних недель регистрируется до 100 новых пациентов в сутки.