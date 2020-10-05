Проект Города Спутника победил в премии RREF AWARDS

05.10.2020 | 16:16

Проект Города Спутника победил в номинации «Доступное жилье (регионы России)» премии RREF AWARDS, которая является всероссийским знаком качества для объектов жилищного строительства и доверия потребителей.

В 2020 году на конкурс подали заявку более 400 участников из 20 городов.

Поддержка пензенцев помогла Спутнику войти в тройку финалистов. Победителя определяло экспертное жюри, представленное авторитетными специалистами из разных сфер бизнеса, сопредельных со сферой жилищного строительства и недвижимости.

Церемония оглашения победителей состоялась в минувшую пятницу, 2 октября. И микрорайон Спутник признали лучшим в номинации «Доступное жилье (регионы России)».

«Желаем вам плодотворной и успешной работы, новых проектов и достижений!» - поздравил компанию оргкомитет премии RREF AWARDS.

Город Спутник растет, появляются новые проекты, интересные решения, с каждым годом меняется облик набережной. И главное - все больше людей выбирают микрорайон для жизни.

«Спасибо вам за доверие, друзья! Будем и дальше развиваться, чтобы Спутник всегда оставался городом счастливых людей, в котором комфортно жить и интересно отдыхать!» - обратились к пензенцам представители строительного холдинга «Термодом».