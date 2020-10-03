Получить карту «Забота» могут инвалиды и семьи с больными детьми

03.10.2020 | 15:53

В пятницу, 2 октября, в положение о проекте «Забота», который реализуется в Пензе, были внесены изменения. Как сообщили в пресс-службе администрации города, теперь право на получение социальной карты, дающей право на скидки, имеют инвалиды I, II и III групп, а также семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для получения скидки следует до начала расчета предъявить карту и документы, удостоверяющие личность и отнесение к льготной категории. Это может быть удостоверение или справка медико-социальной экспертизы.

«Заботу» начали выпускать в августе. К концу сентября была изготовлена 51 тысяча карт, выдано 40 тысяч. Чтобы обеспечить ими всех желающих, было решено выпустить еще 31 тысячу штук.

Ранее социальную карту «Забота» могли получить женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и многодетные семьи. Речь о том, чтобы включить в список получателей другие категории граждан, шла сразу после начала акции, однако вопрос решился лишь сейчас.

В перечень организаций, где держатели «Заботы» смогут получить скидку, входят сети супермаркетов, аптеки и медицинские центры, кондитерские и парикмахерские, магазины сантехники и обуви, а также местные здравницы.