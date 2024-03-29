Пензенских следователей - участников СВО включили в список льготников

29.03.2024 | 11:44

На сессии регионального парламента, состоявшейся в пятницу, 29 марта, пензенские законотворцы включили в список льготников сотрудников следственных органов - участников специальной военной операции.

По данным регионального следственного управления, сейчас в Пензенской области проживают 12 членов семей бойцов СВО. На них будут распространяться те же льготы, что и на участников спецоперации.

В частности, это 50%-я компенсация оплаты ЖКУ, ежемесячная выплата на проезд в общественном транспорте в размере 1 080 рублей, единовременная выплата на несовершеннолетних детей.

Как доложил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан, на финансирование этих мер социальной поддержки в 2024 году (за апрель-декабрь) потребуется 509,1 тыс. рублей.

По предварительным подсчетам, в 2025 и в 2026 годах эти расходы составят по 596 тыс. рублей.