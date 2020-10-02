В Пензенской области во второй раз стартовал «Культурный марафон»

02.10.2020 | 11:51

В четверг, 1 октября, в Международный день музыки в Пензенской области стартовал второй сезон федерального проекта «Культурный марафон», который знакомит школьников с мировой и отечественной культурой.

В 2019 году уроки проходили по четырем направлениям: музыка, театр, архитектура и кино. Их проводили учителя музыки, изобразительного искусства, истории, литературы и информатики.

В этом году «Культурный марафон» посвящен народам России. Основная часть проекта пройдет с 1 ноября по 1 декабря. В этот период его участники смогут ответить на вопросы мультимедийного онлайн-теста, разделенного на четыре тематических раздела: «Орнамент и декор», «Музыка», «Танец» и «Текст».

Присоединиться к акции могут школьники, студенты, учителя, родители. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте https://education.yandex.ru/culture/.

«В 2019 году по итогам проведения «Культурного марафона» Пензенская область в 2019 году вошла в пятерку самых активных регионов», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.