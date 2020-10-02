Продолжается строительство жилого комплекса «Новелла»

02.10.2020 | 16:36

В Пензе на улице 9 Января продолжается строительство первых двух многоэтажных домов жилого комплекса «Новелла». По плану. они должны быть сданы в эксплуатацию в 2022 году.

«Скоро мы приступаем к монтажу стеновых панелей. Основные работы сейчас идут над устройством фундаментов трехсекционного дома, здесь работает техника и бригада монолитчиков. В начале октября мы планируем перейти на такие же работы на односекционном доме, там сейчас уже погружены сваи», - рассказал производитель работ строительного холдинга «Термодом» Олег Резаев.

Жилой комплекс «Новелла» открывает новую страницу в жизни старого района с богатой историей. Это хороший вариант для тех, кто вырос в Заводском районе Пензы и хочет остаться здесь вместе с семьей - в новом доме с привычным удобным окружением.

В шаговой доступности от ЖК «Новелла» прогулки на свежем воздухе в парках и скверах, есть широкий выбор магазинов, развитая деловая и коммерческая инфраструктура, удобно добраться в любой конец города благодаря проложенным неподалеку транспортным артериям.

Те, кто уже успел познакомиться с проектом «Новеллы», знают о преимуществах квартир жилого комплекса или его двора. Те, кто еще не знаком, легко могут найти информацию на сайте строительного холдинга «Термодом» или по телефонам отдела продаж.

Застройщик ЖК «Новелла» (1-й и 2-й этапы) – ООО СЗ «Термодом-новин», проектные декларации размещены на наш.дом.рф.

Узнать больше о ЖК «Новелла», планировках и ценах можно на termodom-pnz.ru и по телефонам: 28-28-20, *2820 (звонок с мобильного бесплатный).