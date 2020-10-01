Пензенцам объяснили причину отключения воды на длительное время

01.10.2020 | 19:37

Около 40 улиц Пензы остались без воды с 8:00 четверга, 1 октября, до полуночи из-за того, что ресурсоснабжающая организация меняет запорную арматуру и аварийный участок трубы диаметром 600 мм.

Отключение затронуло жителей Западной и Южной Полян, Бугровки, Райков, исторического центра города, Московской, Тепличного, района Окружной, поселка Газового, Совхоз-техникума.

На многих домах объявления о ремонте сетей так и не появились. К примеру, на улицах Мира, Ленинградской, Попова и Пацаева люди узнавали о том, что нужно запастись водой, от знакомых или вообще случайно. Плановые работы для многих оказались внезапными.

«Вчера в магазине сказала женщина, так я и услышал», - отметил пензенец.

«Я не слышала, но мне соседка сказала, а она от какой-то знакомой слышала. Я радио слушаю - не было сказано. Наши ЖЭУ должны вешать объявления, я так думаю. Если бы я не услышала, то без воды сейчас была бы сутки», - пояснила пенсионерка.

«У нас не было ничего вообще, но вчера 11 канал передавал», - рассказала горожанка.

В управляющей компании мастер заявил, что заранее расклеить предупреждения о запланированных ресурсником работах не могли. Даже для коммунальщиков отключение воды оказалось сюрпризом, себе не набрали.

«Я только сегодня нашел на сайте PenzaInform.ru», - заявил один из них.

Тем, что не все жители не были информированы об отключении воды, заинтересовались в жилищной инспекции региона. Как и длительностью проведения работ: 16 часов - перебор.

«Допустимые сроки - 8 часов суммарно в течение месяца и 4 часа единовременно. За превышение нормативов может быть возбуждено в отношении организации дело об административном правонарушении», - сообщил заместитель начальника госжилстройтехинспекции области Александр Киндаев.

«Плановое отключение мы стараемся делать один раз, но продолжительно, потому что, помимо замены того аварийного участка на площадке «Подгорная», мы еще меняем запорную арматуру по городу. Сегодня это 11 задвижек. Так нужно для уменьшения радиуса отключаемых районов при возникновении аварийной ситуации», - отметил технический директор ООО «Горводоканал» Александр Наголюк.

К пунктам продажи питьевой жидкости потянулись люди.

«Я думаю, что должны уже сделать какие-то коммуникации, чтобы это предотвращать», - подчеркнула прохожая.

Горожан возмутило и другое: пока большая часть Пензы осталась без питьевой жидкости, улицы обильно поливали водой.