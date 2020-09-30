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Общество

В оперштабе рассказали подробности о новых зараженных коронавирусом

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В среду, 30 сентября, оперативный штаб Пензенской области сообщил подробности о новых жертвах коронавируса в регионе.

Среди 95 зараженных, диагноз которых подтвердилcя за последние сутки, оказалось шестеро детей в возрасте 1 года, 7, 9, 11 (двое) и 16 лет.

Подавляющее большинство новых случаев COVID-19 зафиксировали в областном центре - 52. Еще 10 - в Лунинском районе, 8 - в Шемышейском, 7 - в Заречном, по 3 - в Бессоновском, Нижнеломовском, Пензенском и Спасском районах, по 2 - в Мокшанском и Земетчинском, по 1 - в Сердобском и Никольском.

«Находятся под наблюдением 4 866 человек, сняты с наблюдения - 32 391», - уточнили в оперштабе.

За сутки в лабораториях обследовали анализы 2 475 жителей региона.

За все время пандемии официально насчитали 10 883 случая коронавируса. 8 885 пациентов выздоровели, 132 скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Когда построят крематорий и начнут выполнять все требования Роспотребнадзора,по захоронению умерших от Ковид-19?

Гость||

Гость писал(a):

Когда построят крематорий и начнут выполнять все требования Роспотребнадзора,по захоронению умерших от Ковид-19?
Опоздал ты петушок с крематорием, таблетки в Пензу пришли. Не будут от ковида теперь мереть

Гость||

Когда ты забеременеешь, ковиидиот, тогда и построят тебе.

Имя: Гость
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