В оперштабе рассказали подробности о новых зараженных коронавирусом

30.09.2020 | 15:08

В среду, 30 сентября, оперативный штаб Пензенской области сообщил подробности о новых жертвах коронавируса в регионе.

Среди 95 зараженных, диагноз которых подтвердилcя за последние сутки, оказалось шестеро детей в возрасте 1 года, 7, 9, 11 (двое) и 16 лет.

Подавляющее большинство новых случаев COVID-19 зафиксировали в областном центре - 52. Еще 10 - в Лунинском районе, 8 - в Шемышейском, 7 - в Заречном, по 3 - в Бессоновском, Нижнеломовском, Пензенском и Спасском районах, по 2 - в Мокшанском и Земетчинском, по 1 - в Сердобском и Никольском.

«Находятся под наблюдением 4 866 человек, сняты с наблюдения - 32 391», - уточнили в оперштабе.

За сутки в лабораториях обследовали анализы 2 475 жителей региона.

За все время пандемии официально насчитали 10 883 случая коронавируса. 8 885 пациентов выздоровели, 132 скончались.