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Общество

В Пензе юных баскетболистов вовлекли в тотализатор

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«Он совсем перестал учиться, не ходит на занятия, в голове только спорт и деньги, которые он там зарабатывает», - рассказала о своем сыне пензячка.

Не все легально в этой лиге, считают родители юных баскетболистов. Трансляции матчей с участием несовершеннолетних ведутся на сайтах букмекерских контор. Между тем делать ставки на детский спорт запрещено законом. Нарушителей ждет крупный штраф.

В физкультурно-оздоровительном комплексе, где проходят очередные игры. к появлению съемочной группы 11 канала оказались не готовы.

Визуально определить возраст спортсменов трудно. Журналисты решили проверить информацию об играющих в любительской лиге несовершеннолетних самым простым путем - обратившись напрямую.

«Мне 17», - признался один из игроков.

Прокомментировать ситуацию попросили представителей министерства физической культуры и спорта региона. Его руководитель Григорий Кабельский не отрицает факта существования неких коммерческих организаций, которые арендуют спортивные объекты для проведения различных соревнований. Наем помещений не противоречит букве закона.

Тем временем родителей юных баскетболистов тревожат не только пропуск занятий и нелегальный заработок детей. Гораздо важнее их здоровье.

«Обязательное условие скорой помощи: когда соревнования официальные, она включена в наш единый календарный план. Все остальные - неофициальные соревнования, и там принимает решение организатор, надо ли врача, медсестру, скорую помощь», - пояснил Григорий Кабельский.

Ситуацию с появлением в городе новой баскетбольной лиги, к которой у некоторых пензенцев много вопросов, врио министра пообещал взять под личный контроль. Но говорить «ставки сделаны - ставок больше нет» пока рано.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Но говорить «ставки сделаны - ставок больше нет» пока рано
Кто крышует?

Гость||

Гость писал(a):

Кто крышует?
Да он же и крышует!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Нарушителей ждет крупный штраф.
А почему штраф только ждут? Он должен быть уже выписан, причём в максимальном размере! В Пензе всегда так, только одни угрозы оштрафовать, наказать, объявить выговор

Гость||

Ворон-ворону,собака-собаку и т.д.

Гость||

Гость писал(a):

Ворон-ворону,собака-собаку и т.д.
Собак собаке волк

Гость||

ОМОН вызывать нужно .Это лучше ,чем Кабельский.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Но говорить «ставки сделаны - ставок больше нет» пока рано
Кто крышует?
Кабельский.

Гость||

Умиляет то, что родителей беспокоят заработки детей! Ведь они привыкли сами оплачивать все соревнования, а тут упс...

Гость||

Дюбл юниоры ставь сколько хочешь, РФБ тоже штрафанут?!!

Имя: Гость
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