В Пензе юных баскетболистов вовлекли в тотализатор

29.09.2020 | 19:00

«Он совсем перестал учиться, не ходит на занятия, в голове только спорт и деньги, которые он там зарабатывает», - рассказала о своем сыне пензячка.

Не все легально в этой лиге, считают родители юных баскетболистов. Трансляции матчей с участием несовершеннолетних ведутся на сайтах букмекерских контор. Между тем делать ставки на детский спорт запрещено законом. Нарушителей ждет крупный штраф.

В физкультурно-оздоровительном комплексе, где проходят очередные игры. к появлению съемочной группы 11 канала оказались не готовы.

Визуально определить возраст спортсменов трудно. Журналисты решили проверить информацию об играющих в любительской лиге несовершеннолетних самым простым путем - обратившись напрямую.

«Мне 17», - признался один из игроков.

Прокомментировать ситуацию попросили представителей министерства физической культуры и спорта региона. Его руководитель Григорий Кабельский не отрицает факта существования неких коммерческих организаций, которые арендуют спортивные объекты для проведения различных соревнований. Наем помещений не противоречит букве закона.

Тем временем родителей юных баскетболистов тревожат не только пропуск занятий и нелегальный заработок детей. Гораздо важнее их здоровье.

«Обязательное условие скорой помощи: когда соревнования официальные, она включена в наш единый календарный план. Все остальные - неофициальные соревнования, и там принимает решение организатор, надо ли врача, медсестру, скорую помощь», - пояснил Григорий Кабельский.

Ситуацию с появлением в городе новой баскетбольной лиги, к которой у некоторых пензенцев много вопросов, врио министра пообещал взять под личный контроль. Но говорить «ставки сделаны - ставок больше нет» пока рано.