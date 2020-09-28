«Горводоканал» приступил к ремонту водопровода на ул. Энгельса

28.09.2020 | 15:27

В Пензе ООО «Горводоканал» ведет работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения в частном секторе на улице Энгельса.

Специалисты отметили, что в этом микрорайоне водопровод находился в «крайне аварийном состоянии», что приводило к большому количеству утечек и отключению холодной воды.

Руководство «Горводоканала» решило заменить трубопровод, чтобы в осенне-зимний период обеспечить жителей бесперебойным водоснабжением.

В среду, 23 сентября, аварийная бригада приступила к работам по перекладке 200 погонных метров труб. Завершить ремонт планируют в начале октября 2020 года.