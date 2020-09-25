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Общество

В Сосновоборском районе садист повесил собаку на заборе соседа

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В среду, 23 сентября, вступил в силу приговор, вынесенный 58-летнему жителю села Нижняя Липовка Сосновоборского района. Мужчина виновен в жестоком обращении с животным, повлекшим его гибель, с применением садистских методов.

27 апреля он подозвал прижившуюся на его подворье темно-серую собаку, накинул ей на шею петлю, привязал веревку к фаркопу своей машины и протащил животное по сельской дороге, а затем повесил пса на заборе односельчанина.

«Обнаружив труп собаки, хозяин домовладения узнал от очевидцев, кто это сделал, и на следующий день отвез собаку к дому злоумышленника, а затем сообщил в полицию», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В судебном заседании живодер не признал вину. По его словам, собака стала таскать у него кур, поэтому он решил отвезти ее в Индерку, привязал веревкой к фаркопу и двигался медленно, а она спокойно бежала следом. Он якобы просто остановился у дома односельчанина, подошел к деревянному забору, а потом на машине доехал до Индерки, но передумал, приехал домой и там ее выпустил.

Однако нашлись свидетели жестокости мужчины, которые рассказали о его издевательствах над собакой.

Суд учел, что сельчанин ранее привлекался к административной ответственности за побои. Смягчающим обстоятельством стало наличие на его иждивении несовершеннолетнего ребенка.

В итоге виновному назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 120 000 рублей.

«Осужденный подал апелляционную жалобу, считая приговор незаконным, необоснованным и несправедливым. Судебная коллегия по уголовным делам оставила ее без удовлетворения, а состоявшийся приговор - без изменения», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Ну так обратись к киллеру, он ТЕБЯ и пристрелит, делов-то!

Гость||

Живодёров надо бросать в тюрьму особо строгого режима. А штраф передавать не в пользу государства а в приюты для животных.

Гость||

Согласна

Гость||

Так же привязать живодёра к машине и проволочь по асфальту, а уж если покалеченный выживет, то без лечения в тюрьму

Гость||

Мразь, посадить нужно!

Гость||

Нужно один раз посадить живодера в тюрьму, чтобы другим было неповадно. Как вообще человеку в голову может придти такое издевательство?

Гость||

Гость писал(a):

А штраф передавать не в пользу государства а в приюты для животных.
Вот это правильно!

Гость||

Если такое может совершить по отношению к животному, тут и до соседа или членов семьи недалеко, так хлеба кусок у батьки возьмешь, он тебя и прибьет. Это человек явно с психическими отклонениями и опасен для общества, нужно ставить на учет у психиатра.

Имя: Гость
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