В Сосновоборском районе садист повесил собаку на заборе соседа

25.09.2020 | 09:52

В среду, 23 сентября, вступил в силу приговор, вынесенный 58-летнему жителю села Нижняя Липовка Сосновоборского района. Мужчина виновен в жестоком обращении с животным, повлекшим его гибель, с применением садистских методов.

27 апреля он подозвал прижившуюся на его подворье темно-серую собаку, накинул ей на шею петлю, привязал веревку к фаркопу своей машины и протащил животное по сельской дороге, а затем повесил пса на заборе односельчанина.

«Обнаружив труп собаки, хозяин домовладения узнал от очевидцев, кто это сделал, и на следующий день отвез собаку к дому злоумышленника, а затем сообщил в полицию», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В судебном заседании живодер не признал вину. По его словам, собака стала таскать у него кур, поэтому он решил отвезти ее в Индерку, привязал веревкой к фаркопу и двигался медленно, а она спокойно бежала следом. Он якобы просто остановился у дома односельчанина, подошел к деревянному забору, а потом на машине доехал до Индерки, но передумал, приехал домой и там ее выпустил.

Однако нашлись свидетели жестокости мужчины, которые рассказали о его издевательствах над собакой.

Суд учел, что сельчанин ранее привлекался к административной ответственности за побои. Смягчающим обстоятельством стало наличие на его иждивении несовершеннолетнего ребенка.

В итоге виновному назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 120 000 рублей.

«Осужденный подал апелляционную жалобу, считая приговор незаконным, необоснованным и несправедливым. Судебная коллегия по уголовным делам оставила ее без удовлетворения, а состоявшийся приговор - без изменения», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.