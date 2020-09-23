В мэрии Пензы рассказали о работах на строящихся объектах

23.09.2020 | 09:26

Вечером во вторник, 23 сентября, мэр Пензы Андрей Лузгин на своей странице в Instagram сообщил о ходе строительства нескольких важных объектов в городе.

В частности, он написал про Бакунинский мост: «На первом пролетном строении начат монтаж балок. На других участках подрядчик занимается инженерным обеспечением».

Что касается двух домов для переселения граждан из аварийного жилья, возводимых в Заводском районе, то на первом заканчивается устройство кровли и парапета, ведутся фасадные работы, кладка перегородок, штукатурка, прокладываются инженерные сети.

«На втором - отделка помещений, работа с внутренним инженерным обеспечением, установка сантехники», - уточнил Андрей Лузгин.

В Заре, где строится детский сад, специалисты занимаются монолитными работами на втором этаже, инженерными сетями.

«В скверах Славы, Пушкина и «Копилка пословиц» обустроена инженерная инфраструктура: поливочный водопровод, слаботочная система, электроснабжение, выполнены основные объемы по мощению пешеходных зон», - заключил мэр города.