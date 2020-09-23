Бековский бар закрыли из-за антисанитарии и громкой музыки

23.09.2020 | 13:21

В Бековском районе закрыли кафе, владелец которого нарушал санитарные нормы. Предпринимателю запретили возвращаться к деятельности в течение 90 дней.

Проверка показала, что в заведении общепита не было центрального водоснабжения и сливных трапов, приточно-вытяжной механической вентиляции в помещениях, где хранились продукты. Все это создавало угрозу для эпидемического благополучия.

Отсутствие возможности соблюдать личную гигиену у персонала и клиентов кафе не единственное нарекание к нему. Местных жителей беспокоили также громкая музыка и несоблюдение сотрудниками установленного режима работы.

После проверки возбудили дело об административном правонарушении и передали его в районный суд. Служители Фемиды усмотрели в действиях владельца отягчающие обстоятельства: ранее бизнесмена уже наказывали за аналогичное нарушение. Они приняли решение приостановить деятельность кафе.

«Постановление было направлено судебному приставу-исполнителю, который незамедлительно произвел все действия, направленные на приостановку деятельности заведения», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Теперь, если предприниматель решит нарушить запрет и откроет грязную кухню, ему грозит штраф.

«90 суток - достаточный срок для устранения всех указанных нарушений. Возможно, что после исправления сияющий чистотой и своими удобствами бар станет ярким примером цивилизованного отдыха для жителей района», - подытожили приставы.