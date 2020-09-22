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Общество

В Пензе отремонтируют улицы Лядова, Чернышевского и Молодогвардейскую

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В Пензе привели в нормативное состояние 58 дорог, вошедших в перечень программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом шла речь на планерке в администрации города во вторник, 22 сентября.

Как доложил и. о. директора департамента ЖКХ Валерий Яцко, сейчас ремонт на этих улицах выполнен в полном объеме.

Кроме того, продолжаются работы по дорогам из резервного списка, которые стало возможно отремонтировать за счет экономии средств.

Ранее сообщалось о двух улицах - Чернышевского и Молодогвардейской. Там процесс уже начался. Третьей в списке стала улица Лядова: уже определен подрядчик, который займется ее ремонтом.

«Также за счет экономии будет отремонтирован ряд тротуаров», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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