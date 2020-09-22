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Общество

Синоптики пообещали пензенцам теплый конец сентября

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Пензенцы были уверены в том, что бабье лето уже прошло, однако очередной антициклон принес в регион вторую волну тепла. Некоторые горожане к такому сюрпризу погоды оказались не готовы.

«Наверно, зря я так здорово оделась. «Лес словно терем золотой» - вот что для меня осень. Приятно сидеть и смотреть на эту красоту», - отметила жительница Пензы Валентина Вершкова.

Таким теплым конец сентября бывает не чаще раза в 10 лет. На этой неделе дневная температура воздуха в Пензе составит в среднем +20 °С. Данные опубликованы на официальном сайте Гидрометеоцентра.

Солнечным дням радуются не только россияне, но и жители других стран. Студент университета Шутен Ли про такую природную аномалию услышал впервые.

«В Китае есть такая погода, но спокойная, не жарко и не холодно», - пояснил он.

Название пошло из народа: паутина, появляющаяся в этот период буквально повсюду, чем-то напоминает длинный седой волос - отсюда «бабье лето». По другой версии, на Руси теплые сентябрьские дни были временем отдыха для женщин, которые начинали стлать лен, рукодельничать и так далее.

Кое-где в других странах тоже проводятся параллели с женщинами. В Германии и Австрии этот период называется «лето пожилых дам», а США и Канаде его именуют «индейским». Жители Болгарии говорят о «цыганском лете».

Пензенцам же остается надеяться, что теплых дней будет больше, и верить в то, что синоптики не ошиблись в своих прогнозах.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Срочно начинаем отопительный сезон!

Гость||

Две недели лета, срочно отопления давайте!

Гость||

Включите отопление Христа ради,замерзаем.

Имя: Гость
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