Синоптики пообещали пензенцам теплый конец сентября

22.09.2020 | 19:30

Пензенцы были уверены в том, что бабье лето уже прошло, однако очередной антициклон принес в регион вторую волну тепла. Некоторые горожане к такому сюрпризу погоды оказались не готовы.

«Наверно, зря я так здорово оделась. «Лес словно терем золотой» - вот что для меня осень. Приятно сидеть и смотреть на эту красоту», - отметила жительница Пензы Валентина Вершкова.

Таким теплым конец сентября бывает не чаще раза в 10 лет. На этой неделе дневная температура воздуха в Пензе составит в среднем +20 °С. Данные опубликованы на официальном сайте Гидрометеоцентра.

Солнечным дням радуются не только россияне, но и жители других стран. Студент университета Шутен Ли про такую природную аномалию услышал впервые.

«В Китае есть такая погода, но спокойная, не жарко и не холодно», - пояснил он.

Название пошло из народа: паутина, появляющаяся в этот период буквально повсюду, чем-то напоминает длинный седой волос - отсюда «бабье лето». По другой версии, на Руси теплые сентябрьские дни были временем отдыха для женщин, которые начинали стлать лен, рукодельничать и так далее.

Кое-где в других странах тоже проводятся параллели с женщинами. В Германии и Австрии этот период называется «лето пожилых дам», а США и Канаде его именуют «индейским». Жители Болгарии говорят о «цыганском лете».

Пензенцам же остается надеяться, что теплых дней будет больше, и верить в то, что синоптики не ошиблись в своих прогнозах.