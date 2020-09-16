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Общество

Житель Наровчата лишился денег и водительских прав за езду под кайфом

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25-летний житель села Наровчат почти два года не должен садиться за руль. К тому же он оштрафован на крупную сумму. Такое постановление вынес суд.

Днем 15 апреля в полицию поступила информации о том, что по Наровчату движется Honda с неадекватным водителем. Когда сотрудники ГИБДД остановили машину, им стало очевидно, что у молодого человека за рулем имеются явные признаки опьянения.

Стражи порядка применили прибор, однако он выдал отрицательный результат. Однако правоохранители уже выяснили, что мужчина употребляет наркотики, поэтому отправили его на медицинское освидетельствование в больницу. Там медики обнаружили в его крови вещество тетрагидроканнабинол, содержащееся в конопле.

В судебном заседании наровчатец заявил, что анализы были взяты с нарушениями, поэтому результаты исследования на наркотические средства некорректны. Тем не менее суд сделал вывод о его виновности. Не в пользу сельчанина говорил и тот факт, что он много раз нарушал правила дорожного движения.

В результате виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год и 9 месяцев.

«Не согласившись с постановлением, гражданин подал жалобу, которую вышестоящая инстанция оставила без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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