Новые случаи коронавируса зарегистрировали в Пензе и 12 районах

16.09.2020 | 12:43

В Пензе за сутки выявили 60 заразившихся коронавирусом. Об этом в среду, 16 сентября, рассказали в региональном оперативном штабе.

Помимо областного центра, случаи инфекции зарегистрировали в 12 районах. 17 инфицированных прибавилось в Пензенском районе, 5 - в Сердобском, по 3 - в Никольском и Мокшанском районах, по 2 - в Бессоновском и Нижнеломовском, по 1 - в Кузнецком, Спасском, Городищенском, Сосновоборском, Лунинском и Малосердобинском районах.

Детей среди новых инфицированных нет.

Всего за сутки в Пензенской области прибавилось 98 пациентов с COVID-19. Под наблюдением специалистов находятся 4 485 человек, сняты с него 29 987.

В вирусологической лаборатории на коронавирус проверили 73 103 (всего 74 948 исследований) жителя региона, в лабораториях лечебной сети - 199 581 (всего 211 931 исследование). За сутки было сделано 2 462 теста.