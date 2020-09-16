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Общество

Новые случаи коронавируса зарегистрировали в Пензе и 12 районах

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В Пензе за сутки выявили 60 заразившихся коронавирусом. Об этом в среду, 16 сентября, рассказали в региональном оперативном штабе.

Помимо областного центра, случаи инфекции зарегистрировали в 12 районах. 17 инфицированных прибавилось в Пензенском районе, 5 - в Сердобском, по 3 - в Никольском и Мокшанском районах, по 2 - в Бессоновском и Нижнеломовском, по 1 - в Кузнецком, Спасском, Городищенском, Сосновоборском, Лунинском и Малосердобинском районах.

Детей среди новых инфицированных нет.

Всего за сутки в Пензенской области прибавилось 98 пациентов с COVID-19. Под наблюдением специалистов находятся 4 485 человек, сняты с него 29 987.

В вирусологической лаборатории на коронавирус проверили 73 103 (всего 74 948 исследований) жителя региона, в лабораториях лечебной сети - 199 581 (всего 211 931 исследование). За сутки было сделано 2 462 теста.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Задолбали со своим ковидом. Так и скажите вымариваем пенсионеров чтоб пенсии им не платит, вы что нас всех уже выводите.

Гость||

Смертность в пензе в два раза привысила рождаемость

# В Пензенской области, за семь месяцев 2020-го скончалось 12 440 жителей, что на 1 564 человека больше, чем за тот же период прошлого года.

Росстат обнародовал статистику по количеству смертей пензенцев с коронавирусом. В мае инфекция стала основной причиной смерти для 56 человек, в июне - для 98, в июле - для 22. Таким образом, согласно официальным данным, за три месяца от COVID-19 скончались 176 жителей региона.#

А остальные от

Чего умерли, ковид, ковид. Его вы типа лечите, а других

Больных на тот свет отправляете. Где логика. Посмотрите за 7 месяцев умерших от вашего супер вируса и от других болезней.

И каждый день статистика по ковиду, она нам зачем. Если от других болезней народ мрет. 176 от ковида 12 слишним тысяч от чего??????

Гость||

От другого умереть не страшно:)

Гость||

Плохие новости поступают из областной больницы. "медицинские учреждения не платят по счетам, денег нет даже на оплату питания больных" В пензенском здравоохранения все печально, налицо системный управленческий кризис усиленный эпидимиологической ситуацией.

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