АО «Пензтеплоснабжение» получило предостережение от прокурора

16.09.2020 | 18:17

Где тонко, там и рвется - снова в поле зрения надзорных органов попала организация, снабжающая теплом несколько микрорайонов Пензы. То трубы лопаются, то, как теперь, не хватает горючего в котельной, а ведь скоро наступит зима.

«В результате проверки деятельности АО «Пензтеплоснабжение» представителями Ростехнадзора выявлены нарушения на котельной, расположенной на улице Рябова, 30, в части отсутствия резервного топливного хозяйства, мазута», - сообщила старший помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Валерия Лукьянова.

Контрольные органы выдали предписание об устранении нарушений, но они не были исполнены якобы ввиду большого объема работ и финансовых затрат.

«С учетом приближающихся сроков наступления отопительного периода прокурором Ленинского района города Пензы в адрес генерального директора АО «Понзтеплоснабжение» внесено предостережение о недопустимости нарушений правил эксплуатации тепловых энергоустановок и законодательства о подготовке к отопительному периоду», - пояснила Валерия Лукьянова.

За неисполнение правил предусмотрена административная ответственность в виде крупного штрафа.