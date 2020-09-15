В Пензе стартовали продажи в жилом комплексе «Жемчужный»

15.09.2020 | 10:34

В Пензе стартовали продажи квартир еще в одном жилом комплексе, который возводит компания «Термодом» - «Жемчужном».

Это 16-этажный дом-свечка в удобном районе с развитой социальной инфраструктурой - в Жемчужном проезде. В шаговой доступности три детсада, две общеобразовательные, спортивная и музыкальная школы, поликлиника, почта, железнодорожный и автовокзал, детская библиотека, ветеринарная клиника.

На личном транспорте до центра Пензы можно доехать всего за пять минут, а общественный транспорт довезет жильцов «Жемчужного» в любой район города.

В новом комплексе акцент делается на теплую семейную атмосферу: дворы для родителей с детьми, большие холлы на первом этаже, специальные планировки.

Машинам будет закрыт транзитный проезд между домом и двором, от солнца защитят навесы над лавочками. Современные детские площадки и тренажеры позволят активно провести время и набраться сил. А на парковке планируется установить надежную навесную конструкцию, дающую возможность сберечь автомобили в непогоду.

Квартиры в «Жемчужном» - 1-, 2- и 3-комнатные (последние как с изолированными комнатами, так и евроформата). Они продаются без отделки, оставляя за покупателями право на воплощение любых интерьерных решений. Новоселы могут придумать собственный вариант оформления или обратиться к дизайнеру, а компания «Термодом» готова помочь с ремонтом: по желанию клиента холдинг выполнит любые виды отделки.

Важно иметь в виду: на старте продаж установлены минимальные цены, по мере строительства дома они будут расти. Поэтому с покупкой квартиры не стоит затягивать.

Офисы продаж расположены в Городе Спутнике на улице Радужной, 1, и в Пензе на Московской, 107. Телефоны 28-28-20 и *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Сайт termodom-pnz.ru.

Застройщик - ООО СЗ «Термодом-Групп». Проектные декларации размещены на https://наш.дом.рф.