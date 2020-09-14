В Пензенской области коронавирусом заразилось почти 500 детей

14.09.2020 | 15:09

В понедельник, 14 сентября, в региональном оперативном штабе рассказали, где зафиксировали новые случаи коронавирусной инфекции.

53 заразившихся выявили в Пензе, 14 - в Пензенском районе. По 6 пациентов прибавилось в Городищенском и Бессоновском районах, по 4 - в Никольском и Кузнецком.

2 инфицированных зарегистрировали в Сердобском районе, по 1 - в Бековском, Иссинском, Малосердобинском и Шемышейском.

Вирус выявили у 8 детей. Двум заразившимся малышам 1 год, еще двум - 3 года. Также вирус подхватили четырехмесячный младенец, ребята 8, 5 и 2 лет. Общее количество инфицированных несовершеннолетних в регионе составило 494.

Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заразилось 9 389 человек.

В настоящее время под наблюдением находится 4 388 пациентов, снято с него 29 722.

В вирусологической лаборатории на COVID-19 проверили 72 241 человека (всего 74 056 исследований), в лабораториях лечебной сети - 195 642 (всего 207 721 исследование).

За 12 и 13 сентября специалисты сделали тесты 5 507 обратившимся.